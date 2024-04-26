Желто-синие и неповторимые: как покрасить яйца на Пасху натуральными ингредиентами

Это интересный способ сделать пасхальные яйца в цветах национального флага. И вам понадобятся только натуральные красители.

Пасху в этом году верующие Украины будут отмечать 5 мая. И уже можно подбирать рецепты куличей и интересные способы покрасить яйца. Если хотите сделать пасхальные яйца в национальном стиле — это просто и интересно. Рецептом поделились на сайте Gazdynja.

Желто-синие пасхальные яйца

Ингредиенты:

яйца сваренные вкрутую;

чай каркаде — 15-18 г;

куркума — 1 ст. л;

кипяток — примерно 200-250 мл;

ватные диски;

пищевая пленка;

масло.

Яйца предварительно отвариваем, остужаем и высушиваем салфетками. В одну чашку кладем сухие цветы чая каркаде, а в другой куркуму. Заливаем каркаде кипятком, так чтобы уровень воды покрывал цветочки.

В куркуму добавляем примерно 120-140 мл кипятка, хорошо перемешиваем. У нас должен получиться насыщенный раствор обоих веществ. Оставляем красители на 10-15 минут.

Берем пищевую пленку, ватные диски разделяем на два слоя и складываем, как на фото.

В шприцы набираем красители и пропитываем ватные диски. Вариантов множество.

Заворачиваем яйцо в окрашенные ватные диски и закручиваем концы пищевой пленкой, чтобы краски перенеслись на поверхность яйца.

Также на пищевой пленке можно разложить цветы каркаде, капнуть немножко куркумы и завернуть яйца в пленку. Можно вообще использовать только каркаде, или куркуму.

Подготовленные яйца оставляем на несколько часов, чтобы они хорошо окрасились. Лучше на ночь.

Окрашенные яйца разворачиваем, убираем все остатки красителей салфетками.

Протираем яйца маслом для блеска и крашанки готовы.

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