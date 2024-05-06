ГлавнаяРецептыС ним все станет в 10 раз вкуснее: рецепт настоящего греческого соуса дзадзики С ним все станет в 10 раз вкуснее: рецепт настоящего греческого соуса дзадзики На чтение: 1 минута Соус дзадзики для многих стал любимым. И неудивительно, ведь он подходит буквально ко всему. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Острота чеснока, свежесть огурца и нежность греческого йогурта создают фантастический вкус. Дзадзики подают ко многим блюдам – в составе мезе, вместе с гиросом, как дип к овощам и так далее. Стоит попробовать Подойдет даже вчерашнее пюре: готовим фантастические картофельники с начинкой Дзадзики Время: 55 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 огурец; – 600 граммов греческого йогурта; – 3 зубчика чеснока; – 40 миллилитров оливкового масла Extra Virgin; – 15 миллилитров белого винного уксуса; – соль, перец по вкусу; – 20 граммов укропа. Приготовление: Огурец почистьте, натрите на крупной терке, присолите и отставьте на 20 минут. После этого хорошо отожмите его от воды. Чеснок и укроп измельчите. В глубокой миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, часть укропа, масло и уксус. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте Поставьте соус в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь. Перед подачей присыпьте остатками укропа, сбрызните маслом и поперчите. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный шашлык. Поделитесь с друзьями