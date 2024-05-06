Описание приготовления:
Вкусное, сочное и питательное мясо курицы, которое можно приготовить на скорую руку. Подавайте такую курочку с отварными или сырыми овощами, а также очень вкусно с рисом или другим гарниром. Если вы любите быстрые, простые рецепты, то этот вариант приготовления куриного филе вам точно понравится!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 500 Грамм
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Копченая паприка 1/2 Чайных ложки
- Сушеный чеснок 1/2 Чайных ложки
- Черный перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
135 ккал
Калорийность
2 г
Белки
22 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Филе куриное в соевом соусе на сковороде»
Подготовьте все необходимые продукты. Куриное филе предварительно разморозьте, промойте и обсушите.
Нарежьте курицу на небольшие кусочки, примерно 4-5 см. Переложите в миску.
К курице всыпьте специи. Специи можете взять на ваш вкус.
Влейте соевый соус и растительное масло. Тщательно перемешайте курицу с соусом и специями. Накройте тарелкой и оставьте мариноваться на кухонном столе 20-30 минут. Можно мариновать и дольше, но уже в холодильнике.
Сковороду нагрейте, выложите курицу и жарьте при небольшом нагреве, периодически помешивая около 20 минут.
Готовое куриное филе должно хорошо подрумянится, но не пересушите! Как только подрумянилось, снимайте с плиты.
Переложите на тарелку, по желанию, посыпьте семенами кунжута.
Подавайте с отварными и свежими овощами. Приятного аппетита!