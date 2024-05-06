Описание приготовления:

Вкусное, сочное и питательное мясо курицы, которое можно приготовить на скорую руку. Подавайте такую курочку с отварными или сырыми овощами, а также очень вкусно с рисом или другим гарниром. Если вы любите быстрые, простые рецепты, то этот вариант приготовления куриного филе вам точно понравится!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 500 Грамм

Соевый соус 2 Ст. ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка

Копченая паприка 1/2 Чайных ложки

Сушеный чеснок 1/2 Чайных ложки

Черный перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

135 ккал

Калорийность

2 г

Белки

22 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Филе куриное в соевом соусе на сковороде»

Подготовьте все необходимые продукты. Куриное филе предварительно разморозьте, промойте и обсушите.

Нарежьте курицу на небольшие кусочки, примерно 4-5 см. Переложите в миску.

К курице всыпьте специи. Специи можете взять на ваш вкус.

Влейте соевый соус и растительное масло. Тщательно перемешайте курицу с соусом и специями. Накройте тарелкой и оставьте мариноваться на кухонном столе 20-30 минут. Можно мариновать и дольше, но уже в холодильнике.

Сковороду нагрейте, выложите курицу и жарьте при небольшом нагреве, периодически помешивая около 20 минут.

Готовое куриное филе должно хорошо подрумянится, но не пересушите! Как только подрумянилось, снимайте с плиты.

Переложите на тарелку, по желанию, посыпьте семенами кунжута.

Подавайте с отварными и свежими овощами. Приятного аппетита!