С недавних пор подаю на завтрак всей семье тонкие блины на кефире из домашнего творога. Закупила его на рынке вдоволь и практически весь, запаковав в пакеты, отправила в морозилку. Достаю заготовку с вечера, чтобы утром потратить на приготовление минимум времени.

Раньше мы вместе не завтракали. Муж нередко просыпал, отчего торопливо перекусывал парой бутербродов и бежал на работу. А вот дети, жутко капризничая, соглашались начинать день только красивыми блюдами. Как хорошо, что творожные блины они посчитали достаточно эстетичными для успешного начала дня.

Как приготовить тонкие блины на кефире

Для приготовления данной закуски вам понадобятся все стандартные ингредиенты для блинов + упаковка творога. Собственно, в этом продукте и весь секрет. Несмотря на то что творог довольно тяжелый и относительно жирный, эти блины реально сделать тонкими и эластичными.

Ингредиенты

Творог300 г Яйцо2 шт. Соль0,5 ст. л. Сахар1 ст. л. Кефир300 мл Пшеничная мука250 г Вода300 мл Разрыхлитель1 ч. л. Ванильный сахар1 ч. л. Подсолнечное масло5 ст. л.

Приготовление

В глубокой миске блендером смешайте до однородности творог средней жирности с яйцами, солью и сахаром. Далее постепенно вводите в эту смесь кефир комнатной температуры. Муку просейте через сито с разрыхлителем и ванильный сахар. Сухие ингредиенты порционно введите в творожную массу, не прекращая замешивать венчиком. Далее введите в тесто горячую воду. В самом конце добавьте в тесто растительное масло. Пройдитесь по массе блендером, полностью избавляя его от комочков. У вас должно получиться жидкое тесто, как на блины. Поверхность сковороды смажьте подсолнечным маслом, разогрейте ее. Черпаком отмеряйте небольшое количество теста, распределяя его по сковороде ровным слоем. Жарьте блины на огне чуть выше среднего по 0,5 минуты с каждой стороны. Поочередно пожарьте все блины, складывая их стопкой. Также можете каждый блинчик завернуть трубочкой и подать в таком виде, как на картинке.

Поверьте, такие ароматные и вкусные блины не нуждаются в начинке. Это отменная закуска как к сладкому чаю, так и к утреннему какао. Но если без начинки никак, рекомендую отдать предпочтение домашнему джему и сметане. Что может быть лучше классики?