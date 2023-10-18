С перцем и орехами: рецепт пикантного салата из баклажанов

Салат получается очень вкусным и сытным.

Салат из баклажанов с овощами – это вкуснейшее пикантное блюдо. Подавать его можно, как теплым, так и холодным.

Фокус расскажет, как приготовить вкусный салат на ужин.

Салат из баклажанов

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.;

Помидоры — 2 шт.;

Болгарский перец – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Грецкие орехи – 30 г;

Майонез, кунжут, растительное масло для жарки, черный молотый перец и соль.

Баклажаны вымойте в проточной воде, удалите плодоножку, нарежьте небольшими кубиками и выложите в миску. Посолите и обжарьте до золотистой корочки на небольшом количестве растительного масла.

Переложите обжаренные баклажаны на бумажное полотенце, чтобы впитался весь лишний жир.

Помидоры вымойте в проточной воде, удалите плодоножку и нарежьте небольшими кубиками.

Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кубиками.

Орехи мелко порубите, можете подсушить их на сухой сковороде.

Сложите баклажаны, помидор и болгарский перец в салатник, присыпьте грецкими орехами.

Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Готовый салат выложите на блюдо и посыпьте кунжутом. Салат готов. Перцы, к слову, можно запечь в духовке, а не жарить на сковороде.

Также вы можете приготовить вкуснейшее рагу из баклажанов и прочих сезонных овощей.