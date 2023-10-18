ГлавнаяРецептыСалат с консервированным тунцем от которого у всех потечет слюнка – рецепт за считанные минуты Салат с консервированным тунцем от которого у всех потечет слюнка – рецепт за считанные минуты На чтение: 2 минуты Среди обилия блюд, которые можно приготовить из консервированного тунца, мы предлагаем обратить внимание именно на это. Он не только быстр в приготовлении, но и очень сытный. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с тунцем – вкусная и быстрая закуска к любому столу. Хотя в соусе этого салата майонез, он не испортит вкус блюда, а только подчеркнет его. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Подавайте такой салат вместе с гренками или на хрустящих брускетах. Если вы не очень любите тунец – замените его отварной курочкой или анчоусами. Рецепт салата с тунцом Время: 25 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 200 граммов чиабаты; – 40 граммов оливкового масла; – 1 зубчик чеснока; – соль; – копченая паприка. Для салата: – 300 граммов салата; – 150 граммов томатов черри; – 150 граммов консервированного тунца; – 40 граммов орехов кешью. Для соуса: – 300 граммов майонеза; – перец чили; – 50 граммов зеленого лука; – 60 граммов маринованного огурца; – 40 граммов петрушки. Приготовление: Чиабата рвём на кусочки, поливаем маслом и запекаем на 180 градусов 8 – 10 минут до золотистости. Приправляем чесноком, солью, копченой паприкой. К майонезу добавляем мелко нарезанный перец, зеленый лук, маринованный огурец, петрушку и замешиваем до однородной массы. Листья салата рвём руками, томаты черри разрезаем пополам. Добавляем сухарики, приправляем соусом, перемешиваем, выкладываем на тарелку. Сверху выкладываем консервированный тунец. В конце посыпаем дроблеными орехами. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить скорый заливной пирог с яйцом и капустой. Поделитесь с друзьями