Салат с консервированным тунцем от которого у всех потечет слюнка – рецепт за считанные минуты

Среди обилия блюд, которые можно приготовить из консервированного тунца, мы предлагаем обратить внимание именно на это. Он не только быстр в приготовлении, но и очень сытный.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат с тунцем – вкусная и быстрая закуска к любому столу. Хотя в соусе этого салата майонез, он не испортит вкус блюда, а только подчеркнет его.

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Подавайте такой салат вместе с гренками или на хрустящих брускетах. Если вы не очень любите тунец – замените его отварной курочкой или анчоусами.

Рецепт салата с тунцом

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов чиабаты;

– 40 граммов оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– соль;

– копченая паприка.

Для салата:

– 300 граммов салата;

– 150 граммов томатов черри;

– 150 граммов консервированного тунца;

– 40 граммов орехов кешью.

Для соуса:

– 300 граммов майонеза;

– перец чили;

– 50 граммов зеленого лука;

– 60 граммов маринованного огурца;

– 40 граммов петрушки.

Приготовление:

Чиабата рвём на кусочки, поливаем маслом и запекаем на 180 градусов 8 – 10 минут до золотистости. Приправляем чесноком, солью, копченой паприкой.

К майонезу добавляем мелко нарезанный перец, зеленый лук, маринованный огурец, петрушку и замешиваем до однородной массы.

Листья салата рвём руками, томаты черри разрезаем пополам. Добавляем сухарики, приправляем соусом, перемешиваем, выкладываем на тарелку.

Сверху выкладываем консервированный тунец. В конце посыпаем дроблеными орехами.

Приятного аппетита!

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