Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком — Очень вкусно, оригинально и полезно.

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая — 1,5 шт.;

лук репчатый — 1 шт;

масло подсолнечное — 1 ст.л;

укроп и петрушка свежие — 50 гр;

перец горький — 0,3 ч.л.;

сахар — 0,3 ч.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!!

На днях увидела баночку риет из сельди с жаренным луком. Решила взять за основу, остальное своё .

Получилось, сразу скажу, что очень вкусно, не сразу узнаваемо, для завтрака изумительно подходяще.

Сельдь у меня была баночная, я её очистила от кожицы и выбрала, как могла все косточки.

Крупная луковица.

Порезала луковицу как могла мелко.

Пассирую на разогретой сковороде с подсолнечным маслом.

Пассирую до красивого золотого цвета и очень вкусного запаха.

Занимаюсь селёдкой, лук остывает.

Режу селёдку как могу мелко, сначала тонкие пластики, затем мелко поперёк.

Зелень промываю и просушиваю. основная зелень, это укроп . Петрушки совсем мало, одна веточка.

Зелень тоже стараюсь порезать как можно мельче. Крупные веточки, как видите я убрала.

Соединяю зелень, сельдь и жаренный лук.

Добавляю сахар и перец, не беспокойтесь, он не будет заметен .

всё хорошо вымешиваю и ставлю в холодильник, предварительно перекрыв пищевой плёнкой.

Утром всё настоялось, всё готово.

Вкус очень оригинальный, лук никто не угадал. И копченую рыбу предполагали и даже курицу.

Но, вкус действительно очень интересный .

Сама не ожидала, что получится такой интересный вкус, никогда бы не догадалась сама соединить селёдку с жаренным луком. Остальное уж сама додумала . Но результат превосходный!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.