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Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком — Очень вкусно, оригинально и полезно.

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком — Очень вкусно, оригинально и полезно.

Ингредиенты:
сельдь слабосоленая — 1,5 шт.;
лук репчатый — 1 шт;
масло подсолнечное — 1 ст.л;
укроп и петрушка свежие — 50 гр;
перец горький — 0,3 ч.л.;
сахар — 0,3 ч.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!!
На днях увидела баночку риет из сельди с жаренным луком. Решила взять за основу, остальное своё .
Получилось, сразу скажу, что очень вкусно, не сразу узнаваемо, для завтрака изумительно подходяще.

Сельдь у меня была баночная, я её очистила от кожицы и выбрала, как могла все косточки.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Крупная луковица.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Порезала луковицу как могла мелко.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Пассирую на разогретой сковороде с подсолнечным маслом.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Пассирую до красивого золотого цвета и очень вкусного запаха.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Занимаюсь селёдкой, лук остывает.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Режу селёдку как могу мелко, сначала тонкие пластики, затем мелко поперёк.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Зелень промываю и просушиваю. основная зелень, это укроп . Петрушки совсем мало, одна веточка.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Зелень тоже стараюсь порезать как можно мельче. Крупные веточки, как видите я убрала.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Соединяю зелень, сельдь и жаренный лук.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Добавляю сахар и перец, не беспокойтесь, он не будет заметен .

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

всё хорошо вымешиваю и ставлю в холодильник, предварительно перекрыв пищевой плёнкой.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Утром всё настоялось, всё готово.

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Вкус очень оригинальный, лук никто не угадал. И копченую рыбу предполагали и даже курицу.
Но, вкус действительно очень интересный .

Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком - Очень вкусно, оригинально и полезно.

Сама не ожидала, что получится такой интересный вкус, никогда бы не догадалась сама соединить селёдку с жаренным луком. Остальное уж сама додумала . Но результат превосходный!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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