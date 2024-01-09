Рецепт: Риет из сельди с жаренным луком — Очень вкусно, оригинально и полезно.

Ингредиенты:
сельдь слабосоленая — 1,5 шт.;
лук репчатый — 1 шт;
масло подсолнечное — 1 ст.л;
укроп и петрушка свежие — 50 гр;
перец горький — 0,3 ч.л.;
сахар — 0,3 ч.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!!
На днях увидела баночку риет из сельди с жаренным луком. Решила взять за основу, остальное своё .
Получилось, сразу скажу, что очень вкусно, не сразу узнаваемо, для завтрака изумительно подходяще.
Сельдь у меня была баночная, я её очистила от кожицы и выбрала, как могла все косточки.
Крупная луковица.
Порезала луковицу как могла мелко.
Пассирую на разогретой сковороде с подсолнечным маслом.
Пассирую до красивого золотого цвета и очень вкусного запаха.
Занимаюсь селёдкой, лук остывает.
Режу селёдку как могу мелко, сначала тонкие пластики, затем мелко поперёк.
Зелень промываю и просушиваю. основная зелень, это укроп . Петрушки совсем мало, одна веточка.
Зелень тоже стараюсь порезать как можно мельче. Крупные веточки, как видите я убрала.
Соединяю зелень, сельдь и жаренный лук.
Добавляю сахар и перец, не беспокойтесь, он не будет заметен .
всё хорошо вымешиваю и ставлю в холодильник, предварительно перекрыв пищевой плёнкой.
Утром всё настоялось, всё готово.
Вкус очень оригинальный, лук никто не угадал. И копченую рыбу предполагали и даже курицу.
Но, вкус действительно очень интересный .
Сама не ожидала, что получится такой интересный вкус, никогда бы не догадалась сама соединить селёдку с жаренным луком. Остальное уж сама додумала . Но результат превосходный!
Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.