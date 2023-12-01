Иногда в холодильнике остается немного кефира, который уже и пить неохота, и выбрасывать не хочется. Избавляться от такого продукта не стоит. Можно приготовить симпатичное сахарное печенье на кефире, которое станет одним из самых любимых в вашей семье.

Этот десерт всегда имеет успех, так как он отличается оригинальным внешним видом и приятной слоеной текстурой. Такие печенюшки, приготовленные в виде небольших улиток, улетают со стола мгновенно.

Как приготовить ароматное сахарное печенье на кефире

Подобная выпечка хороша тем, что она имеет хрустящую корочку. Чтобы сделать ее, верхушку заготовок из теста необходимо обвалять в сахаре. Вот и всё! Этот маленький штрих сделает печенье невероятно аппетитным.

Ингредиенты

Кефир150 мл Сахар100 г Пшеничная мука420 г Ванильный сахар5 г Соль1 щеп. Подсолнечное масло75 мл Сливочное масло50 г Разрыхлитель1 ч. л.

Приготовление

Вливаем в глубокую миску кефир. Всыпаем соль и 50 г сахара. Вбиваем яйцо. Хорошенько всё перемешиваем.В полученную смесь вливаем подсолнечное масло. Всыпаем ванильный сахар. Снова всё перемешиваем. Просеиваем пшеничную муку. Добавляем ее и разрыхлитель в кефирную смесь. Замешиваем мягкое тесто, которое слегка липнет к рукам.Припыляем рабочую поверхность мукой. Скатываем на ней тесто в колбаску. Разделяем ее на кусочки одинакового размера. Формируем из них шарики. Раскатываем полученные заготовки в тонкие лепешки. Смазываем их сливочным маслом. Сворачиваем тесто в рулетики, из которых затем формируем улитки.Окунаем одну сторону заготовок в сахар. Выкладываем будущее печенье на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут (до золотистости).

К слову, для приготовления такого симпатичного печенья можно использовать как кефир, так и кислое молоко. Если у вас есть полстакана первого или второго продукта, скорее приступайте к замешиванию теста для вкусных «улиток». Вам понадобится минимум времени, чтобы подать к столу столь аппетитное печенье. Ни долгой работы с дрожжами, ни мудреной формовки десерта, ни серьезных денежных затрат. Всё быстро и максимально просто!