Найдены продукты для застолья, которые нейтрализуют вред алкоголя

Снизить вред алкоголя сложно, но можно — в этом поможет правильная еда. Нутрициолог Дарья Сенатова подсказала, как организовать застолье, чтобы потом не страдать от похмелья. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В рацион любителей выпить должны входить ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи, комбуча, квас. Они будут восстанавливать солевой баланс в организме и защитят от головных болей после приема спиртного.

Не менее полезны продукты, содержащие витамин B12. К ним относятся яйца, печень, сыр и скумбрия. Важен и другой представитель группы — витамин В3, который легко найти в бобовых и злаках.

В дополнение к сытным и обогащенным витаминами блюдам эксперт советует добавить больше минеральной воды для нормализации оттока желчи. Вода запустит детоксикацию организма и поможет человеку быстрее прийти в норму. Расщепление этанола также поддержат продукты, богатые цинком — например, морепродукты, чечевица или тыквенные семечки.

Читайте также: «Спирт на спорт: напитки для спортсменов могут облегчить похмелье».