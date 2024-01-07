Описание приготовления:

Приготовить салат "4 ингредиента" можно и к повседневному столу, и к приходу неожиданных гостей. Закуска сытная, вкусная и готовится буквально за считанные минуты. Колбасу можете взять как варёную, так и копчёную. Сухарики я делаю сама, но можно взять покупные со вкусом сыра, бекона или любым нейтральным ароматом. Рецепт прост и выручит в любой ситуации. Берите на заметку!

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Кукуруза / Субпродукты / Яйца / Сухарики / Колбаса / Консервированная кукуруза Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Колбаса 200 Грамм

Кукуруза 150 Грамм (консервированная)

Яйцо 2 Штуки (варёное)

Сухарики 50-70 Грамм

Майонез По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

215 ккал

Калорийность

9 г

Белки

15 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "4 ингредиента"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите и дайте остыть.

Колбасу нарежьте кубиками и переложите в салатник.

Добавьте нарезанные кубиками варёные яйца.

С кукурузы слейте жидкость и добавьте к колбасе и яйцам.

Затем добавьте сухарики.

Заправьте салат майонезом и перемешайте. Я соль не добавляю, но можете отрегулировать по вкусу.

Салат "4 ингредиента" готов. Приятного аппетита!