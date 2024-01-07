Описание приготовления:
Приготовить салат "4 ингредиента" можно и к повседневному столу, и к приходу неожиданных гостей. Закуска сытная, вкусная и готовится буквально за считанные минуты. Колбасу можете взять как варёную, так и копчёную. Сухарики я делаю сама, но можно взять покупные со вкусом сыра, бекона или любым нейтральным ароматом. Рецепт прост и выручит в любой ситуации. Берите на заметку!
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Кукуруза / Субпродукты / Яйца / Сухарики / Колбаса / Консервированная кукуруза Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Колбаса 200 Грамм
- Кукуруза 150 Грамм (консервированная)
- Яйцо 2 Штуки (варёное)
- Сухарики 50-70 Грамм
- Майонез По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
215 ккал
Калорийность
9 г
Белки
15 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "4 ингредиента"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца заранее отварите и дайте остыть.
Колбасу нарежьте кубиками и переложите в салатник.
Добавьте нарезанные кубиками варёные яйца.
С кукурузы слейте жидкость и добавьте к колбасе и яйцам.
Затем добавьте сухарики.
Заправьте салат майонезом и перемешайте. Я соль не добавляю, но можете отрегулировать по вкусу.
Салат "4 ингредиента" готов. Приятного аппетита!