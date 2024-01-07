ГлавнаяРецептыЛюбимое блюдо всех французов: готовим невероятный ужин из картофеля Любимое блюдо всех французов: готовим невероятный ужин из картофеля На чтение: 1 минута Картофельный гратен с грибами – очень сытное и вкусное блюдо, которое так и просится на праздничный стол. Французы его просто обожают. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовить гратен очень просто. Более того, ингредиенты нужны абсолютно привычные. Вам понравится Вкусно так, что пальчики оближешь: рецепт картофельной запеканки с куриными рулетиками Рецепт французского гратена с грибами Время: 1 час 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 200 граммов грибов; – 1 лук; – 200 миллилитров сливок; – 50 граммов сыра; – соль, перец, мускатный орех по вкусу. Приготовление: Картошку тонко нашинкуйте. Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до готовности. Сливки смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. Немного подогрейте. В форму выложите поочередно слои картофеля и грибов. Последним слоем должен быть картофель. Залейте сливками и посыпьте сверху тертым сыром. Выпекайте 45 – 60 минут при температуре 180 градусов. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные и вкусные луковники – они имеют вкус, как с мясом. Поделитесь с друзьями