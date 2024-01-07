Любимое блюдо всех французов: готовим невероятный ужин из картофеля

Картофельный гратен с грибами – очень сытное и вкусное блюдо, которое так и просится на праздничный стол. Французы его просто обожают.

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Готовить гратен очень просто. Более того, ингредиенты нужны абсолютно привычные.

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Рецепт французского гратена с грибами

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 200 граммов грибов;

– 1 лук;

– 200 миллилитров сливок;

– 50 граммов сыра;

– соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

Картошку тонко нашинкуйте. Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до готовности. Сливки смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. Немного подогрейте. В форму выложите поочередно слои картофеля и грибов. Последним слоем должен быть картофель. Залейте сливками и посыпьте сверху тертым сыром. Выпекайте 45 – 60 минут при температуре 180 градусов.

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