Описание приготовления:
Обязательно попробуйте приготовить салат "Ананасовое кольцо" и порадовать своих родных вкусным оригинальным блюдом. Салат готовится из простых и доступных ингредиентов.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Ананас Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Чипсы 70 Грамм
- Консервированный ананас 1 Банка (кольца)
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Копченое куриное филе 150 Грамм
- Морковка по-корейски 100 Грамм
- Куриные яйца 2 Штуки
- Майонез 100 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
297 ккал
Калорийность
16 г
Белки
5 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Ананасовое кольцо"»
Подготовьте ингредиенты.
На середину плоской тарелки выложите 4-5 колечек ананаса и каждое из них разрежьте до низа по кругу на 4 части.
Чипсы покрошите и выложите первым слоем вокруг ананасов.
Поверх чипсов распределите морковь по-корейски. Если она очень длинная, то подрежьте ее ножницами.
Куриные яйца отварите вкрутую, остудите и натрите мелко. Смешайте яйца с ложкой майонеза.
Распределите яичную массу на морковь по-корейски.
Копченую куриную грудку нарежьте небольшим кубиком и выложите следующим слоем.
Смажьте обильно майонезом.
Натрите сыр на мелкой терке и посыпьте всю поверхность салата, за исключением ананасовых колечек.
Оставшиеся ананасы нарежьте мелкими кубиками и украсьте салат сверху. Салат уберите в холодильник для стабилизации на несколько часов.
Подавайте салат охлажденным. Приятного аппетита!