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Салат «Ананасовое кольцо»

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Салат «Ананасовое кольцо»

Описание приготовления:

Обязательно попробуйте приготовить салат "Ананасовое кольцо" и порадовать своих родных вкусным оригинальным блюдом. Салат готовится из простых и доступных ингредиентов.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Ананас Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Чипсы 70 Грамм
  • Консервированный ананас 1 Банка (кольца)
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Копченое куриное филе 150 Грамм
  • Морковка по-корейски 100 Грамм
  • Куриные яйца 2 Штуки
  • Майонез 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

297 ккал

Калорийность

16 г

Белки

5 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Ананасовое кольцо"»

Салат "Ананасовое кольцо"

Подготовьте ингредиенты.

Салат "Ананасовое кольцо"

На середину плоской тарелки выложите 4-5 колечек ананаса и каждое из них разрежьте до низа по кругу на 4 части.

Салат "Ананасовое кольцо"

Чипсы покрошите и выложите первым слоем вокруг ананасов.

Салат "Ананасовое кольцо"

Поверх чипсов распределите морковь по-корейски. Если она очень длинная, то подрежьте ее ножницами.

Салат "Ананасовое кольцо"

Куриные яйца отварите вкрутую, остудите и натрите мелко. Смешайте яйца с ложкой майонеза.

Салат "Ананасовое кольцо"

Распределите яичную массу на морковь по-корейски.

Салат "Ананасовое кольцо"

Копченую куриную грудку нарежьте небольшим кубиком и выложите следующим слоем.

Салат "Ананасовое кольцо"

Смажьте обильно майонезом.

Салат "Ананасовое кольцо"

Натрите сыр на мелкой терке и посыпьте всю поверхность салата, за исключением ананасовых колечек.

Салат "Ананасовое кольцо"

Оставшиеся ананасы нарежьте мелкими кубиками и украсьте салат сверху. Салат уберите в холодильник для стабилизации на несколько часов.

Салат "Ананасовое кольцо"

Подавайте салат охлажденным. Приятного аппетита!

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