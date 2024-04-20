Описание приготовления:

Обязательно попробуйте приготовить салат "Ананасовое кольцо" и порадовать своих родных вкусным оригинальным блюдом. Салат готовится из простых и доступных ингредиентов.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Ананас Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Чипсы 70 Грамм

Консервированный ананас 1 Банка (кольца)

Сыр 100 Грамм (твердый)

Копченое куриное филе 150 Грамм

Морковка по-корейски 100 Грамм

Куриные яйца 2 Штуки

Майонез 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

297 ккал

Калорийность

16 г

Белки

5 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Ананасовое кольцо"»

Подготовьте ингредиенты.

На середину плоской тарелки выложите 4-5 колечек ананаса и каждое из них разрежьте до низа по кругу на 4 части.

Чипсы покрошите и выложите первым слоем вокруг ананасов.

Поверх чипсов распределите морковь по-корейски. Если она очень длинная, то подрежьте ее ножницами.

Куриные яйца отварите вкрутую, остудите и натрите мелко. Смешайте яйца с ложкой майонеза.

Распределите яичную массу на морковь по-корейски.

Копченую куриную грудку нарежьте небольшим кубиком и выложите следующим слоем.

Смажьте обильно майонезом.

Натрите сыр на мелкой терке и посыпьте всю поверхность салата, за исключением ананасовых колечек.

Оставшиеся ананасы нарежьте мелкими кубиками и украсьте салат сверху. Салат уберите в холодильник для стабилизации на несколько часов.

Подавайте салат охлажденным. Приятного аппетита!