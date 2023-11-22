Салат «Чайка» с зеленым горошком и яйцом

Моя мама с трепетом вспоминает времена, когда в детстве выступала в школьном хоре. Говорит, они давали концерты довольно часто, в большинстве своем в местном ДК. А после выступлений родители вели ее на праздничный обед в столовую. В качестве угощений была солянка, салат «Чайка» и невероятно упругие пончики с джемом.

Сейчас не могу себе представить, что в качестве вознаграждения повела бы сыновей в столовую. Пицца с соком — минимум, на который бы они согласились. А вот от «Чайки», нежного сливочного салата с яйцом и зеленым горошком, дети не отказались. Более того, сказали, что хотят видеть закуску на новогоднем столе. Ну что ж… Прощай, оливье!

Как приготовить салат «Чайка»: закуску с зеленым горошком и яйцом

Для приготовления этого блюда вам понадобится минимум ингредиентов. К тому же большинство из них довольно бюджетные: несколько яиц, лук, немного сыра и консервированный горошек. А мясо и вовсе отсутствует в списке. И без него салат получается довольно сытным и вкусным.

Ингредиенты

Твердый сыр200 г Лук1 шт. Яйцо4 шт. Консервированный горошек200 г Майонез2 ст. л. Яблочный уксус1 ст. л. Сахар1 ст. л. Соль по вкусу Укроп по вкусу Вода100 мл

Приготовление

Подготовьте ингредиенты. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Его нужно замариновать на 20 минут. Для этого переложите кубики в небольшую миску, добавьте сахар, уксус и кипяток. Предварительно отварите яйца вкрутую. Остудите их и почистите. Натрите яйца на крупной терке. Далее натрите твердый сыр. Выбирайте жесткие сорта, например, Голландский. Из горошка слейте жидкость, пересыпьте его в глубокий салатник. Туда же отправьте яйца и сыр. Посолите по вкусу, добавьте нежирный майонез. Из лука слейте маринад, добавьте лук в салат. Мелко нарежьте укроп, вмешайте его в салат. В советской столовой салат «Чайка» подавали слегка охлажденным, поэтому отправьте салатник в холодильник хотя бы на 30 минут.

Легендарная советская закуска из общепита готова. Моя мама не помнит, чтобы кто-то готовил такой салат дома. И, как по мне, это несправедливо. Салат «Чайка» заслуживает такого же почета, как и оливье. Он не менее вкусный и праздничный!