Такой же вкусный как Оливье. «Белый принц» — новый салат на Новый Год

Основная ошибка каждого человека — готовить на каждый праздничный стол одни и те же салаты. Как правило, этот список ограничивается Оливье, Сельдью под шубой и Цезарем. Но, не стоит забывать, что помимо данных салатов, есть и другие, интересные и тоже вкусные.

Почему люди боятся готовить нечто иное на праздники? Вероятно, боятся, что новый салат не будет столь популярен, как проверенные временем Оливье и Цезарь,

Однако, надо заметить, что и эти салаты остаются на столах после торжества почти нетронутыми. Значит, гости все же хотят чего-то нового. В таком случае стоит экспериментировать с салатами для праздника.

Приготовим на будущие праздники салат “Белый принц”.

Ингредиенты для салата “Белый принц”:

картофель — 2 шт.;

морковь — шт.;

яйца — 3 шт.;

грибы маринованные — 300 г;

ветчина — 200 г;

сырки плавленые — 2 шт.;

зелёный лук — пучок;

майонез;

соль — ½ ч. л.

Приготовление салата “Белый принц”:

Отвариваем до готовности морковь и картофель, варим вкрутую яйца. Очищаем картофель и морковь, натираем в разные тарелки овощи на крупной терке.

Остужаем и очищаем яйца, натираем на мелкой терке. Нарезаем тонкими пластинами маринованные грибы, шинкуем зеленый лук.

Выкладываем первым слоем картофель, равномерно распределяем по дну. Картошку смазываем сеточкой из майонеза. Также смазываем остальные слои салата.

Покрываем картофельный слой шинкованным луком, выкладываем на него натертые яйца ровным слоем. На яичный слой кладем грибы, их покрываем морковным слоем.

Нарезаем мелким кубиком ветчину, кладем поверх морковного слоя. Натираем мелко замороженные плавленые сырки — это последний слой салата.

Смазываем сырный слой майонезом, убираем в холодильник на 2 часа.

По краям салата можно сделать декор из нашинкованного лука. Получается отличный слоеный салат для праздника.