Салат Цезарь с курицей классический

Классический салат Цезарь с курицей — один из самых популярных салатов на праздничном столе и вечная классика в кафе и ресторанах. Однако такой шедевр под силу приготовить и в домашних условиях, из классического набора продуктов к салату можно воплотить несколько простых разновидностей цезаря.

Классический рецепт салата Цезарь с курицей в домашних условиях

Цезарь по этому рецепту имеет тот самый вкус, который полюбился множеству людей: сочетание куриного филе, черри, тертого сыра и заправки. В классическом рецепте обязательно присутствуют сухарики.

Ингредиенты –+4 порц.

Для салата:

Помидоры черри 200 гр.

Куриное филе 420 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 110 гр.

Салат Айсберг 1 шт.

Белый хлеб 1 шт.

Масло оливковое 5 ч.л.

Чеснок 2 зубчика

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для соуса:

Яйцо куриное 2 шт.

Горчица ½ ст.л.

Масло оливковое 50 мл.

Чеснок 2 зубчика

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 60 гр.

Сок лимонный 2 ст.л.

Соль по вкусу

На порцию Калории: 73 ккал Белки: 107 г Жиры: 164 г Углеводы: 72 г Шаги 55 мин.

Как приготовить салат Цезарь по классическому рецепту в домашних условиях? Вначале нужно приготовить соус, он должен настояться и впитать аромат чеснока. Яйца поварить в течение 1 мин., достать шумовкой и выпустить в чашу блендера. Туда же выжать лимонный сок, добавить очищенный чеснок, пропущенный через пресс, и натертый мелко сыр. Пробить блендером до полной однородности. В заготовку влить масло, положить горчицу и посолить. Снова пробить все блендером в течение 1 мин. и отставить в сторону, дать настояться. Чтобы получить сухари, нужно снять корочку с белого хлеба, сам мякиш нарезать одинаковыми небольшими кубиками. Чеснок почистить и выдавить через чесночницу в сковороду, с нагретым оливковым маслом. Выключить плиту и дать остыть. Духовку нагреть до 170 градусов. Противень застелить пергаментом или ковриком для выпечки, разложить в 1 слой кубики белого хлеба, полить чесночным маслом. Убрать белый хлеб в духовку сушиться на 20 мин. до румяности. Куриное филе нарезать на бруски около 10 см. Раскалить в сковороде оливковое масло, обжарить курятину с обеих сторон до хорошего румяного оттенка. Готовые кусочки курицы посыпать итальянскими травами, посолить, поперчить. Дать филе остыть и нарезать соломкой или ломтиками по 4 мм толщиной. Салат сорта Айсберг помыть и обсушить на кухонном полотенце. Сверху снять листья и выбросить, остальные порвать руками (не резать ножом, чтобы избежать появления горечи). Помидоры черри помыть и порезать на 4 части или пополам. Сыр нарезать на тонкие пластинки. Дно блюда устелить порванными листьями салата, поверх него разложить курицу и сыр. Присыпать уже остывшими сухарями, полить все чесночным соусом. Нарезанные помидоры разложить сверху. Можно посыпать тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Простой рецепт Цезаря с курицей и сухариками

Преимущество домашнего приготовления салата Цезарь в том, что точно известно, из чего состоит соус к нему. Здесь не будет никакого покупного майонеза, по сути, соус – это и есть домашний майонез, сделанный из яиц, горчицы, лимонного сока и чеснока.

Время готовки: 45 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Для куриных кусочков:

Куриное филе – 210 г;

Масло оливковое – 2 ч. л.;

Порошок куркумы – щепотка;

Пряности – 0,5 ч. л.;

Соль – по своему вкусу.

Для сухариков:

Белый хлеб – 120 г;

Приправы – 0,3 ч. л.;

Соль – по своему вкусу;

Масло оливковое – 1 ч. л.

Для соуса:

Яйца – 1 шт.;

Горчица – 1 ст. л.;

Масло оливковое – 3 ст. л.;

Сок лимона – 2 ст. л.;

Чеснок – 1 долька;

Соль – по своему вкусу.

Для сборки салата:

Листья салата – 200 г;

Томаты черри – 160 г;

Пармезан – 50 г.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи вымыть и обсушить, у филе снять пленки, промыть. Сварить яйцо в подсоленной воде (после закипания ровно 9 мин.). Залить холодной водой, надбить скорлупу (это поможет легко очистить яйца в дальнейшем). Белок можно использовать куда-то еще, желток оставить для соуса.

Шаг 2. Куриное филе натереть приправами, смазать оливковым маслом.

Шаг 3. Раскалить сухую сковороду, выложить мясо и жарить 2 мин., перевернуть и обжарить на другой стороне тоже 2 мин., остудить.

Шаг 4. Нарезать кубиками или ломтиками.

Шаг 5. Выложить филе на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Мясо посолить.

Шаг 6. Белый хлеб нарезать небольшими кубиками, слегка полить их маслом, посыпать специями и перемешать.

Шаг 7. Высыпать на раскаленную сковороду и обжаривать около 5 мин., перемешивая.

Шаг 8. В глубокий пластиковый кувшин сложить все ингредиенты для соуса и желток от вареного яйца. Пробить погружным блендером до однородности, получится густой соус.

Шаг 9. Салат порвать руками и выложить на дне неглубокой тарелки.

Шаг 10. Сверху потереть сыр. Распределить соус и сухарики по листьям салата.

Шаг 11. Промытые томаты черри порезать на четвертинки или пополам, разложить следующим слоем. Далее выложить курицу и сдобрить ее небольшим количеством соуса.

Приятного аппетита!

Очень вкусный салат Цезарь с пекинской капустой и курицей

Для цезаря можно найти бюджетную альтернативу салату Айсберг – это пекинская капуста. По вкусу она не уступает листьям салата, а из остатка можно сварить вкусные щи.

Время готовки: 35 мин.

Порций: 3.

Ингредиенты:

Для салата:

Филе куриное – 2 шт.;

Капуста пекинская – 1 шт.;

Яйца перепелиные – 10 шт.;

Помидоры (можно черри или обычные мелкие) – 7 шт.;

Сыр твердый – 120 г;

Хлеб белый – 3 кусочка;

Чеснок – 3 дольки;

Масло оливковое – 5 ст. л.

Для соуса:

Сливки 20 % жирности – 3 ст. л.;

Йогурт греческий – 170 г;

Чеснок – 2 дольки;

Горчица – 2 ч. л.;

Соль, перец черный молотый – по своему вкусу;

Сок лимона – 1,5 ст. л.;

Сыр твердый – 30 г.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе курицы промыть, убрать пленки, обсушить бумажным полотенцем и порезать вдоль по горизонтали.

Шаг 2. В сковороде разогреть оливковое масло и обжарить курятину, предварительно посолив и поперчив.

Шаг 3. Перепелиные яйца сварить до готовности.

Шаг 4. Белый хлеб нарезать кубиками, выложить на противень.

Шаг 5. Отдельно смешать оливковое масло с измельченным чесноком, разогреть смесь в микроволновке полминуты. Вылить на хлеб, кубики перемешать и убрать в духовку на 20 мин. при температуре 180 градусов.

Шаг 6. Для соуса соединить греческий йогурт, сливки, горчицу из банки (только не французскую с зернами), сок лимона и измельченный чеснок, а также натертый мелко сыр. Добавить соль и поперчить.

Шаг 7. Овощи вымыть. Капусту крупно пошинковать или порвать руками, перемешать с соусом. Небольшое количество соуса оставить. Выложить все на блюдо.

Шаг 8. Остывшие куски курицы выложить на пекинскую капусту.

Шаг 9. Сухарики разложить поверх курицы, полить остатками соуса.

Шаг 10. Вареные перепелиные яйца очистить и порезать пополам, выложить в салат.

Шаг 11. Помидоры промыть и порезать на 2-4 части, разложить поверх яиц.

Шаг 12. Присыпать все сверху тертым мелко сыром.

Приятного аппетита!

Как приготовить Цезарь с майонезом в домашних условиях?

Если нет желания возиться с приготовлением домашнего соуса, можно использовать майонез из магазина. В таком случае блюдо готовится быстрее.

Время готовки: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Филе курицы – 650 г;

Листья салата – 300 г;

Сыр твердый – 110 г;

Мякоть белого хлеба – 200 г;

Томаты черри – 4 шт.

Для заправки:

Майонез – 110 г;

Чеснок – 2 дольки;

Укроп и петрушка – по 3 веточки;

Сок лимона – 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе курицы промыть, обсушить на бумажном полотенце и порезать на небольшие куски.

Шаг 2. Обжарить эти кусочки на сухой антипригарной сковороде до золотистого румяного цвета и остудить.

Шаг 3. Салат промыть, просушить и порвать руками на куски 3 на 3 см.

Шаг 4. Промытые томаты разрезать пополам.

Шаг 5. Сыр потереть на мелкой терке.

Шаг 6. С белого хлеба снять корочку, порезать его кубиками 2 на 2 см и обжарить на сковороде без масла до золотистости.

Шаг 7. Очищенные дольки чеснока измельчить в прессе, добавить майонез и сок лимона. Мытую зелень мелко нарубить и подмешать к соусу.

Шаг 8. Листья салата разложить по дну тарелки.

Шаг 9. Следующим слоем идет курица, далее нужно разложить половинки томатов.

Шаг 10. Сухарики высыпать поверх черри, далее идет очередь натертого сыра.

Шаг 11. Сверху полить все приготовленным соусом на основе майонеза. Соус также можно подать отдельно в пиале, чтобы не портить внешний вид салата.

Шаг 12. Подавать сразу же, чтобы листья салата не потеряли свои хрустящие свойства.

Приятного аппетита!

Классический Цезарь с курицей и помидорами, как в ресторане

Иногда так хочется побаловать себя изысканным ужином, а выбраться из дома нет возможности. В таком случае всегда можно приготовить салат цезарь с курицей и томатами черри, получается не хуже, чем в ресторане. Отличие только в том, что дома можно сделать порции побольше, чтобы в полной мере насладиться блюдом.

Время готовки: 45 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Филе курицы – 230 г;

Томаты черри – 100 г;

Салат Айсберг – 1 пучок;

Яйца перепелиные – 6 шт.;

Пармезан – 160 г;

Белый хлеб – 4 ломтика;

Соль, перец – по своему вкусу;

Масло оливковое — по вкусу.

Паприка, гранулированный чеснок — по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса:

Желток куриного яйца – 2 шт.;

Масло оливковое – 90 мл;

Сок лимона – 3 ст. л.;

Чеснок – 2 дольки;

Горчица – 1 ст. л.;

Соль – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень и овощи перемыть и оставить просохнуть в дуршлаге.

Шаг 2. Перепелиные яйца сварить вкрутую в подсоленной воде.

Шаг 3. Почистить, порезать пополам. Если нет перепелиных яиц, их можно заменить куриными, но брать нужно в 2 раза меньше и резать тогда нужно будет на 4 части или даже на 8.

Шаг 4. Куриное мясо порезать горизонтально на два тонких куска, натереть солью и свежемолотым черным перцем.

Шаг 5. Раскалить сковороду, смазать ее растительным маслом и обжаривать курицу с обеих сторон около 10 мин.

Шаг 6. Белый хлеб нарезать кубиками, выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать гранулированным чесноком и паприкой. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить противень примерно на 5-10 минут до подрумянивания сухариков.

Шаг 7. Для соуса взять куриные яйца, закипятить воду. Опустить яйца в воду и варить ровно 5 мин. с начала кипения воды. После этого быстро переложить шумовкой в очень холодную воду. Почистить и отделить желтки. В небольшой плашке растереть желтки с горчицей и максимально измельченными дольками чеснока.

Шаг 8. Влить в соус сок лимона, слегка присолить, размешать. Понемногу добавлять оливковое масло и мешать. Дать постоять около 10 мин., а затем интенсивно перемешать до однородности.

Шаг 9. Листья салата порвать руками на кусочки, выложить первым слоем.

Шаг 10. Следом разложить куриное филе, нарезанное тонкими ломтиками и сухарики.

Шаг 11. Далее идет сыр, натертый на терке с крупными отверстиями. Полить все сверху щедро соусом.

Шаг 12. Черри порезать пополам и выложить поверх всего вместе с перепелиными яйцами.

Приятного аппетита!

Домашний салат Цезарь с копченой курицей

Оригинальная вариация салата, которая удивит вас и гостей своим неизбитым вкусом. Курицу для цезаря принято варить или жарить на сковороде, однако копченое мясо придаст легкие нотки дыма, за счет чего салат заиграет новыми красками.

Время готовки: 40 мин.

Порций: 1.

Ингредиенты:

Окорок подкопченный куриный – 2 шт.;

Салат Айсберг – 220 г;

Сыр твердый – 60 г;

Хлеб белый – 4 кусочка;

Томаты – 1 шт.

Для заправки:

Яйцо куриное – 1 шт.;

Сок лимона – 1 ст. л.;

Чеснок – 1 долька;

Горчица – 1 ч. л.;

Масло оливковое – 1,5 ст. л.;

Соль, перец черный – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо отварить после закипания воды в течение 3 мин., потом быстро остудить его в холодной воде, очистить от скорлупы и поместить в чашу блендера.

Шаг 2. Сухарики можно купить готовые в магазине либо приготовить самостоятельно: С белого хлеба снять корочку, нарезать ее на кубики размером 1х1 см.

Шаг 3. Обжарить на сухой сковороде или запечь в духовке при температуре 180 градусов до золотистости.

Шаг 4. Промытый и обсушенный салат порвать на куски руками, копченое куриное мясо нарезать кубиками или соломкой.

Шаг 5. Сыр потереть на мелкой терке (желательно купить Пармезан). Помидор промыть и порезать на дольки, удалив твердую белую часть у основания.

Шаг 6. К яйцу в чаше блендера добавить горчицу (без зерен), измельченный чеснок, лимонный сок и оливковое масло. Пробить блендером до однородности, добавить соль и перец, размешать.

Шаг 7. На тарелку выложить кусочки салата, затем разложить курицу, помидоры и сухарики.

Шаг 8. Посыпать все тертым сыром и полить сверху заправкой. Можно оставить в таком виде, а можно перемешать.

Шаг 9. Подавать к столу, пока сухарики остаются хрустящими.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт салат Цезарь с твердым сыром пармезан

Отличный вариант легкого вкусного салата цезарь с курицей, пармезаном и креветками, а также оригинальной заправкой. К такому салату обязательно напрашивается бокал игристого вина и хороший фильм.

Время готовки: 50 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт. (небольшое);

Салат Айсберг – 0,5 упаковки;

Анчоусы – 7 шт. (филе);

Каперсы – 1 ст. л.;

Креветки – 20 шт.;

Томаты черри – 10 шт.;

Пармезан – 70 г;

Хлеб белый – 4 кусочка;

Чеснок – 2 дольки;

Масло оливковое – 3-4 ст. л.;

Йогурт натуральный – 160 г;

Соус вустерский – 2 ст. л.;

Горчица сладкая – 0,5 ч. л.;

Желток куриного яйца – 1 шт.;

Соль, приправы – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Оливковое масло налить в сковороду, нагреть, отправить туда же очищенный чеснок. Пожарить зубчики чеснока в масле около 3-4 мин., затем убрать со сковороды.

Шаг 2. С белого хлеба снять корочку, порезать мякиш на мелкие кубики и положить в чесночное масло на сковороду, жарить до образования золотистой корочки. Посыпать пряностями (очень вкусно получается с прованскими травами). Вынуть на тарелку и остудить.

Шаг 3. Куриное филе промыть, обсушить, разрезать горизонтально на два тонких куска.

Шаг 4. Посыпать приправами по своему вкусу, посолить и отправить в сковороду, где подсушивались сухарики. Если нужно, добавить масла.

Шаг 5. Обжарить куриное мясо с обеих сторон, пока оно не будет готово. В конце жарки добавить на сковороду к мясу очищенные креветки и жарить еще пару минут до готовности.

Шаг 6. Далее идет соус. Для этого в отдельной емкости смешать йогурт без добавок, отделить и бросить туда же желток из куриного яйца.

Шаг 7. Добавить к массе горчицу и вустерский соус.

Шаг 8. Каперсы порезать очень мелко, бросить в заготовку для соуса. С анчоусами поступить так же. Перемешать соус венчиком до объединения.

Шаг 9. Листья салата порвать на части, переложить в соус и тщательно в нем обвалять.

Шаг 10. Разложить кусочки салата по дну блюда. Сверху разложить порезанные пополам томаты черри, следом идут креветки.

Шаг 11. Филе курицы порезать тонкими ломтиками и разложить по остальным ингредиентам.

Шаг 12. Присыпать салат сухариками.

Шаг 13. Пармезан натереть на мелкой терке, посыпать салат толстым слоем.

Приятного аппетита!

Рецепт салата Цезарь от Константина Ивлева

Константин Ивлев, кулинарный мэтр России, готовит салат Цезарь без помидоров, с чудесной густой заправкой с добавлением анчоусов и каперсов. В эту вариацию салата ни в коем случае нельзя жалеть сыра – пармезана должно быть много. В оригинальном рецепте используется мясо перепела, но оно легко заменяется курятиной.

Время готовки: 55 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Филе курицы – 430 г;

Салат Романо – 200 г;

Пармезан – 60 г;

Масло оливковое – 55 мл;

Тимьян свежий – 12 г;

Соль и черный перец – по своему вкусу.

Для заправки:

Чеснок – 1 долька;

Каперсы – 8 г;

Майонез – 330 г;

Соус соевый – 10 мл;

Анчоусы – 15 г;

Пармезан – 20 г.

Для гренок:

Хлеб белый тостовый – 1 пачка;

Чеснок – 4 дольки;

Масло оливковое – 50 мл;

Соль и черный перец – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе разрезать вдоль горизонтально, посолить, поперчить и обвалять в оливковом масле.

Шаг 2. Сковороду-гриль или обычную разогреть и обжарить на ней курятину с веточками тимьяна.

Шаг 3. Для приготовления гренок снять корочки с тостового хлеба, мякиш нарезать кубиками.

Шаг 4. Выложить будущие сухарики на противень, побрызгать оливковым маслом и посыпать пряностями. Убрать в разогретую до 110 градусов духовку до появления золотистого цвета. Выложить в миску и дать остыть.

Шаг 5. Салат вымыть и перебрать, обсушить.

Шаг 6. Для заправки соединить в чаше блендера анчоусы, очищенный чеснок, каперсы, майонез, соевый соус, оливковое масло и мелко тертый пармезан. Пробить блендером до однородности.

Шаг 7. Остывшую курицу нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 8. Листья салата крупно нашинковать, выложить в глубокий салатник. Туда же отправить курицу, натертый мелко пармезан, заправить все соусом и очень тщательно перемешать, чтобы каждый лист салата покрылся заправкой.

Шаг 9. В конце высыпать в салат сухарики и снова несколько раз перемешать.

Приятного аппетита!

Как приготовить диетический вариант салата Цезарь?

Как правило, самое калорийное в салате цезарь – это заправка, в состав которой входит майонез. Предлагается заменить майонез сметаной, это снижает калорийность готового изделия. Такое блюдо допустимо употреблять даже тем, кто на диете.

Время готовки: 1 час 40 мин.

Порций: 3.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 1 пачка;

Багет – 0,5 шт.;

Сметана 15 % жирности – 210 г;

Капуста пекинская – 1 головка;

Чеснок – 2 дольки;

Лук репчатый – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Укроп – 1 веточка;

Соль, приправы – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подсоленную воду положить морковь, очищенную луковицу, лавровый лист, пару бутонов гвоздики, веточку укропа. Когда вода закипит, выложить в нее куриную грудку с кожей и костями. Варить до готовности.

Шаг 2. У багета снять корочку, порезать его на небольшие части и подсушить на противне в духовке при 150 градусах (или в микроволновой печи).

Шаг 3. Чтобы сделать заправку, выложить в отдельную емкость сметану, добавить к ней пропущенный через пресс чеснок.

Шаг 4. Добавить в заправку любимые пряности, а также немного остывшего бульона из-под курицы.

Шаг 5. Пекинскую капусту крупно нашинковать. Куриную грудку освободить от кожи и костей, хрящей. Порезать ее на тонкие пластины.

Шаг 6. Смешать курицу и капусту в салатнике, добавить сухарики.

Шаг 7. Влить некоторое количество соуса в салат, перемешать. Если покажется, что блюдо суховато, добавить еще соуса.

Шаг 8. Подавать к столу на блюде или в отдельных салатниках.

Приятного аппетита!

Как правильно сделать соус для салата Цезарь?

Главную вкусовую ноту в салате Цезарь берет на себя соус: именно он придает блюду тот вкус, за который многие его любят. Существует множество вариаций заправки для салата Цезарь, мы же рассмотрим базовую, классическую.

Время готовки: 30 мин.

Порций: 1.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.;

Горчица сладкая – 1 ч. л.;

Лимонный сок – 0,5 ч. л.;

Масло оливковое – 40 мл;

Масло подсолнечное дезодорированное – 40 мл;

Соус вустерский – 0,3 ч. л.;

Филе анчоусов – 3 шт.;

Соль и свежемолотый черный перец – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подсоленную воду довести до кипения. Выложить в кастрюлю яйцо, проколотое у широкого края. Через 20 сек. снять кастрюлю с яйцом с огня, а через 1 мин. вытащить яйцо из кипятка и остудить в течение 15 мин. в холодной воде.

Шаг 2. В чашу блендера выбить яйцо, не убирая белок. Туда же влить сок лимона, добавить обычную горчицу из банки (главное не зерновую).

Шаг 3. Пробить смесь при помощи блендера. Не выключая устройство, тонкой струйкой добавить смешанные друг с другом в чашке оливковое и подсолнечное масло.

Шаг 4. Филе анчоусов мелко нарезать, добавить к остальным ингредиентам в чаше блендера, взбить.

Шаг 5. В конце влить в массу вустерский соус и снова напоследок взбить всю смесь блендером до однородного состояния. Попробовать и добавить соус и специи, если в этом есть нужда.

Шаг 6. Накрыть пищевой пленкой в контакт и убрать в холодильник до использования. Добавлять в салат непосредственно перед подачей на стол. Если в салате есть сухарики, заправку целесообразно подать отдельно в пиале или соуснике.

Приятного аппетита!