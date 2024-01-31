Домашние чебуреки с самым простым тестом. Получаются хрустящими и сочными

Изначально кажется, что чебуреки настолько простое блюдо, что у него не может быть какое-то эпической истории возникновения. Однако, оказывается, что впервые чебуреки появились при Чингисхане. В давние времена готовили чебуреки воины, которым нужно было быстро насытиться едой. Обжаривалось тесто с мясной начинкой в щитах на жиру коней.

Позднее чебуреки перекочевали к татарам, где вполне уживались с беляшами. Далее блюдо распространилось по СССР, где стало главным фастфудом.

Сейчас мало кто не готовит чебуреки. Это можно сделать довольно быстро, при этом получится вкусно.

Ингредиенты теста для чебуреков:

мука — 250 г;

вода — 125 мл;

соль — ½ ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

говядина — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст.л.;

вода — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление чебуреков:

В миске с мукой смешиваем воду, соль и растительное масло, тщательно вымешиваем и формируем колобок. Оставляем тесто под целлофаном в тепле на 30-40 минут.

Для начинки измельчаем лук через мясорубку вместе с говядиной. Вливаем к смеси растительное масло и воду, солим и смешиваем компоненты.

Тесто делим на 6 одинаковых частей, формируем небольшие лепешки. Оставляем лепешки под целлофаном на 15 минут.

Раскатываем лепешки в круглые пласты диаметром 15-17 см. На часть каждого пласта кладем фарш, обязательно не доводим начинку до края на 1-2 см.

Запечатываем начинку внутри теста, накрываем второй частью пласта.

Важно, чтобы фарш не касался шва, иначе сок вытечет наружу.

В кастрюле разогреваем 500 мл растительного масла, обжариваем в нем чебуреки с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются простые сочные чебуреки. Если хотите приготовить больше чебуреков, удваивайте порции ингредиентов.