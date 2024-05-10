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Салат «Дружба Народов». Рецепт за 15 минут: такой вкусный, что готовлю через день

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Салат «Дружба Народов». Рецепт за 15 минут: такой вкусный, что готовлю через день

Салаты стали важной частью кулинарии за 1000 лет. В Средние века в салаты начали добавлять больше сытных продуктов, например, сыров. В XX веке рецепты салатов усовершенствовали настолько, что в блюдо можно было класть почти что угодно.

Плавленый сыр «Дружба» появился в СССР в середине XX века. Его разработали в 1960-х годах в Институте сыроделия. Целью было создать доступный по цене сыр с длительным сроком хранения, который можно было бы употреблять как отдельно, так и для приготовления бутербродов, салатов и других блюд.

Расскажем, как приготовить салат с сырком “Дружба Народов”.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.;
  • Морковь вареная — 1 шт.;
  • Фасоль — 100 г;
  • Сыр плавленый — 1 шт.;
  • Майонез — 2 ст.л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — щепотка;
  • Черный перец — щепотка.

Приготовление салата “Дружба Народов”:

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Вареную очищенную морковь тоже натираем аналогично и смешиваем с яйцом.

Сливаем лишнюю жидкость из банки с фасолью, кладем ее в салат. Натираем на мелкой терке плавленый сыр, пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Добавляем в салат сыр и чеснок, заправляем майонезом, солим и перчим.

Салат «Дружба Народов». Рецепт за 15 минут: такой вкусный, что готовлю через день

Получается обычный бюджетный салат с сырком. Он будет хорошо смотреться и на праздничном столе, и на ужине.

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