Салат «Дружба Народов». Рецепт за 15 минут: такой вкусный, что готовлю через день

Салаты стали важной частью кулинарии за 1000 лет. В Средние века в салаты начали добавлять больше сытных продуктов, например, сыров. В XX веке рецепты салатов усовершенствовали настолько, что в блюдо можно было класть почти что угодно.
Плавленый сыр «Дружба» появился в СССР в середине XX века. Его разработали в 1960-х годах в Институте сыроделия. Целью было создать доступный по цене сыр с длительным сроком хранения, который можно было бы употреблять как отдельно, так и для приготовления бутербродов, салатов и других блюд.
Расскажем, как приготовить салат с сырком “Дружба Народов”.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Морковь вареная — 1 шт.;
- Фасоль — 100 г;
- Сыр плавленый — 1 шт.;
- Майонез — 2 ст.л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — щепотка;
- Черный перец — щепотка.
Приготовление салата “Дружба Народов”:
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на крупной терке. Вареную очищенную морковь тоже натираем аналогично и смешиваем с яйцом.
Сливаем лишнюю жидкость из банки с фасолью, кладем ее в салат. Натираем на мелкой терке плавленый сыр, пропускаем через пресс зубчики чеснока.
Добавляем в салат сыр и чеснок, заправляем майонезом, солим и перчим.
Получается обычный бюджетный салат с сырком. Он будет хорошо смотреться и на праздничном столе, и на ужине.