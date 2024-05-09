Описание приготовления:

Готовят строганину из муксуна, нельмы и чира, из-за того, что эта рыба очень жирная и при нарезании легко строгается. Рыба для строганины должна быть заморожена сразу после вылова и после разморозки она уже не пригодна для этого блюда. Для удобства сразу приготовьте полотенце, чтобы держать рыбу за хвост. Это сделает процесс более удобным, у вас не будут мерзнуть рука и таять сама рыба. Если кожа будет тяжело сниматься, можно подрезать ее тонким острым ножом и даже использовать широкий пинцет для лучшего захвата. Готовьте строганину исключительно на один раз и подавать ее нужно на холодной тарелке, которую поставили на лед, чтобы сохранить текстуру.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Лед 300 Грамм

Муксун 500 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

75 ккал

Калорийность

11 г

Белки

3 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Строганина из муксуна»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления строганины из муксуна.

Замороженного муксуна достаньте из морозилки. Дайте ему полежать 15 минуты. Острым ножом срежьте все плавники, прорежьте кожу по хребту и животу рыбы. Придерживая хвост полотенцем, снимите кожу.

У рыбы срежьте кончик «носа» и поставьте на него муксуна, так будет удобно строгать мясо. Острым ножом настрогайте мясо тонкими слайсами и выложите на холодную тарелку. Подавать строганину нужно сразу с солью и свежемолотым перцем, поставив тарелку на лед.

Приятного аппетита!