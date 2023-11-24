Салат «Ежик» с колбасой и кукурузой

Доступная, сытная и безумно простая в приготовлении — это всё о сегодняшней закуске! Вы убедитесь, что так оно и есть, потратив всего 15 минут на отменный салат «Ежик» с колбасой и консервированной кукурузой.

Такая закуска готовится не дольше, чем обычные бутерброды. Именно потому этот дежурный рецепт должен стать частью вашей кулинарной копилки. Если неожиданно нагрянут гости, такой быстрый и вкусный салатик вас обязательно выручит. Гости не уйдут голодными домой.

Как вкусно приготовить салат «Ежик» с колбасой

В качестве заправки лучше всего использовать домашний майонез. Для его приготовления возьмите чашу блендера. Вбейте в нее 1 куриное яйцо. Всыпьте 1 ч. л. соли и такое же количество сахара. Влейте 150 мл подсолнечного масла и 1 ст. л. рисового уксуса. Добавьте 0,5 ч. л. дижонской горчицы. Пробейте все ингредиенты до однородной консистенции (это займет приблизительно 3 минуты). Домашний майонез для заправки салата готов!

Ингредиенты

Консервированная кукуруза140 г Твердый сыр100 г Колбаса копченая100 г Яйцо4 шт. Чеснок1 зуб. Майонез по вкусу

Приготовление

Помещаем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. После закипания убавляем огонь до среднего. Варим яйца в течение 10 минут. Остужаем их и нарезаем кубиком. Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Добавляем чеснок к майонезу. Перемешиваем всё до однородности.Сливаем жидкость с консервированной кукурузы. Нарезаем копченую колбасу кубиком. Таким же способом измельчаем твердый сыр. В глубокую емкость всыпаем отварные яйца. Добавляем консервированную кукурузу, копченую колбасу и твердый сыр. Заправляем салат майонезом, соединенным с чесноком. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.

Разложите салат по пиалочкам или же поместите его в одну большую красивую миску. Украсьте закуску листиками свежей петрушки. Такой понятный вкус салата с консервированной кукурузой и колбасой понравится многим. Поверьте, столь сытная и простая закуска сможет затмить даже самые изысканные блюда. Ведь всё гениальное — просто. Ранее мы делились быстрым рецептом вкусного салата «Чайка» с консервированным горошком и яйцом. После него возвращаться к оливье вам точно не захочется.