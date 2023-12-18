Салат «Глаз дракона»: новогодний рецепт

Уважить Зеленого Дракона в новогоднюю ночь — отличная идея. Если вы хотите, чтобы 2024-й был счастливым, обязательно приготовьте следующую закуску. Нарядный салат «Глаз дракона» с курицей поможет задобрить животное-символ этого года.

Выглядеть такое блюдо будет максимально эффектно благодаря дизайну салата. Для этого сделайте импровизированный зрачок из мелко нарезанных маслин. Если же ваши домашние не едят их, можете использовать чернослив. Он отлично сочетается с копченой курицей. Также можете сделать и огненно-красный глаз. Для этого вместо маслин возьмите зёрна граната.

Как приготовить вкусный салат «Глаз дракона» с курицей

Нужно отметить, что в списке ингредиентов указано количество мяса, неотделенного от костей. Без них у вас должно выйти не менее 300 г копченой курицы, которая понадобится для приготовления такой праздничной закуски.

Ингредиенты

Копченый куриный окорок420 г Картофель2 шт. Морковь2 шт. Яйцо5 шт. Маслины70 г Укроп по вкусу Лук0,5 шт. Вода100 мл Сахар1 ст. л. Уксус1 ст. л. Майонез по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Маринуем репчатый лук. Нарезаем овощ мелким кубиком. Помещаем его в небольшую емкость. Вливаем столовый уксус и воду комнатной температуры. Всыпаем сахар. Хорошенько всё перемешиваем. Оставляем лук на 15 минут на кухне. Отвариваем картофель в мундире. Даем ему остыть. Очищаем картофель от кожуры. Натираем его на терку с крупными отверстиями. Берем прямоугольное блюдо. Рисуем на нём глаз при помощи майонеза. Сверху выкладываем натертый картофель. Присаливаем его. Рисуем сверху сеточку из майонеза.Мелко нарезаем копченую курицу и маслины. Выкладываем мясо на слой из картофеля. Покрываем его майонезом. Выкладываем на копченую курицу лук, отжатый от жидкости. Равномерно распределяем овощ.Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их от скорлупы. Берем 3 яйца. Отделяем белки от желтков. На мелкую терку натираем белки и 2 целых яйца. Солим слой. Смазываем его майонезом.При помощи зубочистки прорисовываем, где должен быть зрачок. Выкладываем его, используя маслины. Также с их помощью делаем окантовку глаза. Натираем яичные желтки на мелкой терке. Делаем с их помощью окантовку зрачка из маслин. Отвариваем морковь до готовности. Очищаем ее от кожуры. Натираем морковь на мелкой терке. Заполняем ею пустоты.Промываем укроп. Обсушиваем его. Мелко рубим зелень. Украшаем ею края салата. Отправляем его на полчаса в холодильник.

Отварив заранее картошку, морковь и яйца, вы сможете значительно быстрее сделать такой новогодний салат. Ведь тогда не придется ждать, пока эти продукты приготовятся и остынут. Захотелось ли вам подать к праздничному столу такую интересную закуску?