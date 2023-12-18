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Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

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Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

Сладкие пироги всегда украшали праздничные столы как знатных особ, так и простых крестьян. Дело в том, что в древности о приготовлении тортов никто не знал. Крема и бисквиты были изобретены лишь в XVII веке. До этого времени все пекли пироги из фруктов и ягод. Такая выпечка сопровождала многие застолья, считалась праздничной едой.

Позднее актуальность праздничных пирогов сошла на нет, когда появились торты. Однако, крестьянские семьи выпекали ягодные и фруктовые пироги вплоть до XX века. Бедные люди не имели возможность покупать много сахара, это был дорогой продукт.

Сейчас у нас есть возможность купить сахар. Но, домашние пироги все-равно ничем не заменить, даже тортами.

Ингредиенты для клубничного пирога:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 100 мл;
  • растительное масло — 100 мл;
  • мука — 200 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • клубника — 150 г.

Ингредиенты для посыпки:

  • мука — 2 ст.л.;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • сливочное масло — 30 г.

Приготовление клубничного пирога:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар, соль, вливаем растительное масло и молоко. Взбиваем компоненты миксером до образования белой пышной массы.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем сыпучие компоненты в яичную массу, замешиваем густое тесто. Берём клубнику и делим каждую ягоду пополам.

Можно использовать замороженную или консервированную клубнику.

Для посыпки смешиваем муку с сахаром, натираем туда через терку сливочное масло. Руками перетираем компоненты в крошку.

Застилаем форму для выпекания пергаментом, выливаем на дно тесто.

Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

Выкладываем на верхушку пирога клубнику разрезом вниз.

Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

Посыпаем пирог сливочной крошкой. Отправляем пирог выпекаться при 180 градусах 40-45 минут.

В результате, получается ароматный и пышный клубничный пирог.

Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

Готовится эта выпечка быстро и без труда.

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