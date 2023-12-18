Мой «Ходовой» пирог на любой праздник. Простой и вкусный рецепт: рекордсмен по скорости приготовления

Сладкие пироги всегда украшали праздничные столы как знатных особ, так и простых крестьян. Дело в том, что в древности о приготовлении тортов никто не знал. Крема и бисквиты были изобретены лишь в XVII веке. До этого времени все пекли пироги из фруктов и ягод. Такая выпечка сопровождала многие застолья, считалась праздничной едой.
Позднее актуальность праздничных пирогов сошла на нет, когда появились торты. Однако, крестьянские семьи выпекали ягодные и фруктовые пироги вплоть до XX века. Бедные люди не имели возможность покупать много сахара, это был дорогой продукт.
Сейчас у нас есть возможность купить сахар. Но, домашние пироги все-равно ничем не заменить, даже тортами.
Ингредиенты для клубничного пирога:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- растительное масло — 100 мл;
- мука — 200 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- клубника — 150 г.
Ингредиенты для посыпки:
- мука — 2 ст.л.;
- сахар — 2 ст.л.;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление клубничного пирога:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар, соль, вливаем растительное масло и молоко. Взбиваем компоненты миксером до образования белой пышной массы.
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем сыпучие компоненты в яичную массу, замешиваем густое тесто. Берём клубнику и делим каждую ягоду пополам.
Можно использовать замороженную или консервированную клубнику.
Для посыпки смешиваем муку с сахаром, натираем туда через терку сливочное масло. Руками перетираем компоненты в крошку.
Застилаем форму для выпекания пергаментом, выливаем на дно тесто.
Выкладываем на верхушку пирога клубнику разрезом вниз.
Посыпаем пирог сливочной крошкой. Отправляем пирог выпекаться при 180 градусах 40-45 минут.
В результате, получается ароматный и пышный клубничный пирог.
Готовится эта выпечка быстро и без труда.