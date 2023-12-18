Вкуснейшая говядина на праздничный стол: рецепт от кулинарного эксперта (видео)

Для приготовления этого блюда необходимо брать только говядину, а не телятину, и желательно, чтобы она была немного с жирком.

Сочная и ароматная говядина в специях станет украшением любого стола. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич поделилась со своими подписчиками в Instagram проверенным рецептом вкуснейшей говядины, запеченной цельным куском. Такое блюдо идеально подойдет к новогоднему меню. Автор отмечает, что главное в этом рецепте – правильное мясо. Необходимо брать именно говядину, а не телятину. Для запекания подходит только часть с жирком.

Запеченная говядина цельным куском

Ингредиенты:

говядина – 1 кг.

Для маринада:

оливковое масло extra virgin – 1 ст. л;

оливковое масло рафинированное – 1 ст. л;

чеснок свежий натертый – 1 ст. л;

розмарин – 1-2 веточки или 1 ст. л. сушеного;

горчица – 1 ст. л;

сушеный майоран – 1 ст. л;

горчица – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для маринада смешать, натереть им говядину и оставить минимум на два часа, а еще лучше – на сутки.

Далее положить мясо либо в чугунный котелок, либо в рукав для запекания. Добавить к мясу 200 мл любого бульона или красное вино. Запекать мясо нужно два часа при температуре в 140 градусов. Затем открыть котелок или рукав и запекать еще 20 минут при температуре 180 градусов.

Перед подачей мясо необходимо остудить, нарезать тонкими ломтиками. Сверху полить нагретой жидкостью, оставшейся после запекания.

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