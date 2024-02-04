Салат «Грация»: всегда удивляю им своих гостей. Выручает и в будни и в праздники

Часто салаты разделяют на несколько категорий — праздничные и обыденные. В первый вид салатов входят блюда с большим количеством ингредиентов и сложным долгим рецептом приготовления. Обыденные салаты, как правило, легкие и содержат бюджетные продукты в составе.
Такое разделение, конечно, удобное. Но, иногда не хочется готовить много сложных салатов даже на самые громкие праздники. В таком случае на помощь приходят салаты универсальные. Их можно сделать как для гостей, так и себе на ужин. Они не содержат дорогих продуктов, при этом получаются отменными.
Стоит дать рецепт одного из таких салатов.
Ингредиенты для салата “Грация”:
- куриное филе — шт.;
- сыр — 30 г;
- помидор — шт.;
- укроп — пучок;
- сухари — 30 г;
- соль — щепотка;
- перец черный — щепотка;
- майонез — ст.л.
Приготовление салата “Грация”:
Отвариваем в подсоленной воде куриное филе до готовности, нарезаем и делим на небольшие волокна. Натираем на мелкой терке сыр, смешиваем в миске с куриным филе.
Нарезаем маленьким кубиком помидор, добавляем в салат. Шинкуем укроп, вместе с сухариками кладем в салат. Солим салат и перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Таким образом можно быстро приготовить салат для себя и для гостей.
Если нужна порция побольше, просто удвойте количество ингредиентов.