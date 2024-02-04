Салат «Грация»: всегда удивляю им своих гостей. Выручает и в будни и в праздники

Часто салаты разделяют на несколько категорий — праздничные и обыденные. В первый вид салатов входят блюда с большим количеством ингредиентов и сложным долгим рецептом приготовления. Обыденные салаты, как правило, легкие и содержат бюджетные продукты в составе.

Такое разделение, конечно, удобное. Но, иногда не хочется готовить много сложных салатов даже на самые громкие праздники. В таком случае на помощь приходят салаты универсальные. Их можно сделать как для гостей, так и себе на ужин. Они не содержат дорогих продуктов, при этом получаются отменными.

Стоит дать рецепт одного из таких салатов.

Ингредиенты для салата “Грация”:

куриное филе — шт.;

сыр — 30 г;

помидор — шт.;

укроп — пучок;

сухари — 30 г;

соль — щепотка;

перец черный — щепотка;

майонез — ст.л.

Приготовление салата “Грация”:

Отвариваем в подсоленной воде куриное филе до готовности, нарезаем и делим на небольшие волокна. Натираем на мелкой терке сыр, смешиваем в миске с куриным филе.

Нарезаем маленьким кубиком помидор, добавляем в салат. Шинкуем укроп, вместе с сухариками кладем в салат. Солим салат и перчим, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Таким образом можно быстро приготовить салат для себя и для гостей.

Если нужна порция побольше, просто удвойте количество ингредиентов.