Салат с креветками и авокадо – это очень вкусная, полезная и привлекательная закуска, которая подойдет для легкого ужина или праздничного стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Самый вкусный салат с креветками и авокадо

Самый вкусный салат с креветками и авокадо несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такое угощение порадует легким приятным вкусом и привлекательным видом. Порадуйте себя и близких!

Ингредиенты –+4 порц.

Креветки замороженные 500 гр.

Авокадо ½ шт.

Салат Айсберг 200 гр.

Помидоры 2 шт.

Чеснок 4 зуб.

Масло оливковое 2 ст.л.

Укроп 1 пучок

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Сок лимонный 1 ст.л.

Шаги 20 мин.

Как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо? Креветки очищаем от панцирей и обязательно удаляем пищевод. Если ваши креветки крупные, разрезаем их на части. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем сюда кусочки чеснока. Прогреваем масло с чесноком до появления аромата. Затем чеснок убираем из масла и погружаем сюда креветки. Обжариваем их пару минут и солим по вкусу. Авокадо очищаем и разделываем на небольшие кубики. Также на кубики режем и помидоры. Некрупно нарезаем листья салата и отправляем их в глубокую миску. Сюда же отправляем креветки вместе с маслом, авокадо, помидорами и измельченным укропом. Солим, перчим и поливаем лимонным соком. Хорошенько перемешиваем содержимое миски. Самый вкусный салат с креветками и авокадо готов. Угощайтесь!

Салат с креветками, авокадо и руколой

Салат с креветками, авокадо и руколой – это невероятно вкусная и привлекательная закуска для вашего стола. Такой салат точно никого не оставит равнодушным. Его очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки – 400 гр.

Авокадо – 80 гр.

Рукола – 150 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Редис – 50 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Сельдерей – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем под водой руколу и обсушиваем ее.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на него очищенные креветки.

Шаг 4. Дополняем креветки солью, перцем и измельченным чесноком.

Шаг 5. Обжариваем морепродукты до готовности около трех минут.

Шаг 6. На некрупные кусочки разделываем редис, лук и сельдерей.

Шаг 7. Очищаем авокадо и режем на тонкие ломтики.

Шаг 8. Для заправки вымешиваем лимонный сок, оливковое масло и горчицу.

Шаг 9. В салатнике соединяем овощи, поливаем их заправкой и перемешиваем.

Шаг 10. На плоскую тарелку выкладываем руколу, заправленные овощи и раскладываем обжаренные креветки. Дополнительно можно посыпать продукты черным молотым перцем.

Шаг 11. Салат с креветками, авокадо и руколой готов. Подавайте к столу!

Салат с креветками, авокадо, помидорами черри и руколой

Салат с креветками, авокадо, помидорами черри и руколой порадует приятным легким вкусом и привлекательным видом. Такое угощение можно подавать к ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки очищенные – 250 гр.

Авокадо – 1 шт.

Помидоры черри – 300 гр.

Рукола – 30 гр.

Листья салата – 80 гр.

Лук красный – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сыр пармезан – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем чеснок и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и обжариваем на нем чеснок до появления яркого аромата.

Шаг 3. Сюда же выкладываем очищенные креветки и обжариваем пару минут.

Шаг 4. Промываем салатные листья и руколу. Затем разрываем на части руками и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный красный лук.

Шаг 6. Авокадо промываем и очищаем от кожуры. Удаляем косточку.

Шаг 7. Очищенный плод разделываем на тонкие ломтики и выкладываем в салат.

Шаг 8. Промытые помидоры черри разделываем на четвертинки и также отправляем в общую массу.

Шаг 9. Для заправки вымешиваем лимонный сок и оливковое масло.

Шаг 10. Отправляем в салатник креветки, поливаем это все заправкой.

Шаг 11. Добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.

Шаг 12. Салат с креветками, авокадо, помидорами черри и руколой готов. Подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном!

Салат с креветками, авокадо и огурцом

Салат с креветками, авокадо и огурцом – это аппетитная, вкусная и сочная закуска для вашего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Также его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки очищенные – 250 гр.

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Салат листовой – 150 гр.

Лук зеленый – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим ножом зеленый лук. Также измельчаем белую часть лука.

Шаг 2. Салат промываем и обсушиваем, затем разрываем его на более мелкие кусочки.

Шаг 3. Очищаем авокадо и режем его небольшими кубиками. Свежий огурец очистить и так же измельчить.

Шаг 4. Креветки отвариваем до готовности около двух минут и отбрасываем их на дуршлаг.

Шаг 5. Для заправки соединяем лимонный сок, оливковое масло и черный молотый перец. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Все ингредиенты соединяем в общей тарелке, поливаем заправкой и перемешиваем.

Шаг 7. Салат с креветками, авокадо и огурцом готов. Скорее пробуйте!

Салат с креветками, авокадо, чесноком и майонезом

Салат с креветками, авокадо, чесноком и майонезом отличается интересным вкусом и привлекательным видом. Такое угощение можно подавать в качестве легкого ужина или в рамках праздничного меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 200 гр.

Авокадо – 1 шт.

Майонез – 50 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло сливочное – 20 гр.

Укроп – 20 гр.

Лимон – 1 шт.

Соль – 15 гр.

Перец белый молотый – 15 гр.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Креветки размораживаем и отвариваем в кипящей воде с солью и горошинами перца. Достаточно проварить 2 минуты.

Шаг 3. Очищаем авокадо. Лодочки из кожуры можно оставить для подачи.

Шаг 4. Очищенный плод разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 5. Отварные креветки отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 6. Остужаем морепродукты и очищаем, обязательно удаляем пищевод.

Шаг 7. Растапливаем в сковороде сливочное масло и обжариваем на нем сперва чеснок. Далее сюда же выкладываем креветки, солим и перчим. Быстро подрумяниваем и выключаем огонь.

Шаг 8. Креветки с чесноком отправляем в миску с авокадо. Поливаем это все лимонным соком.

Шаг 9. Дополняем продукты майонезом и хорошенько перемешиваем.

Шаг 10. Салат с креветками, авокадо, чесноком и майонезом готов. Можно подавать к столу в формочках авокадо.

Очень вкусный салат из креветок, авокадо и манго

Очень вкусный салат из креветок, авокадо и манго выходит невероятно сочным и привлекательным. Такая закуска разнообразит ваше меню и ярко дополнит стол. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 250 гр.

Авокадо – 200 гр.

Манго – 450 гр.

Рукола – 50 гр.

Оливковое масло – 5 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Лайм – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки обжариваем на оливковом масле вместе с чесноком до румянца.

Шаг 2. Для заправки соединяем оливковое масло, мед, соль, цедру лайма и лаймовый сок. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 3. Разрезаем манго на две части и затем делаем глубокие надрезы по диагонали. Отделяем кусочки манго от кожуры.

Шаг 4. То же самое проделываем и с авокадо. Так мы быстро нарежем продукты кубиками.

Шаг 5. Промываем под водой руколу и даем ей обсохнуть.

Шаг 6. Все продукты выкладываем на удобную тарелку и поливаем заправкой.

Шаг 7. Очень вкусный салат из креветок, авокадо и манго готов. Угощайтесь!

Салат из креветок, кальмаров и авокадо

Салат из креветок, кальмаров и авокадо порадует интересным вкусом, питательными и полезными свойствами. Такой привлекательный салат из морепродуктов точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления угощения берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 150 гр.

Авокадо – 120 гр.

Кальмары маринованные – 150 гр.

Лимон – 2 дольки.

Соус «Цезарь» – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество варено-замороженных креветок и размораживаем их.

Шаг 2. Далее креветки отвариваем около 2 минут до готовности, отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 3. Отварные креветки очищаем от панциря. Обязательно удаляем пищевод.

Шаг 4. Маринованные кальмары режем на небольшие кусочки.

Шаг 5. Очищаем авокадо и режем плод на небольшие кусочки.

Шаг 6. Складываем все продукты в салатник, заправляем соусом и дополняем лимонными дольками.

Шаг 7. Салат из креветок, кальмаров и авокадо готов. Можно подавать к столу!

Салат с креветками, авокадо, руколой и кедровыми орешками

Салат с креветками, авокадо, руколой и кедровыми орешками – это очень вкусное и привлекательное блюдо. Такое угощение можно подавать к ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 24 шт.

Авокадо – 260 гр.

Сыр пармезан – 45 гр.

Помидоры черри – 240 гр.

Орехи кедровые – 20 гр.

Салат айсберг – 200 гр.

Рукола – 60 гр.

Лимон – 1 шт.

Салат романо – 100 гр.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сухой сковороде обжариваем кедровые орешки в течение 30 секунд.

Шаг 2. Креветки размораживаем, очищаем и обязательно удаляем пищевод.

Шаг 3. Разогреваем столовую ложку оливкового масла на сковороде и обжариваем на нем подготовленные креветки 2 минуты. Солим по вкусу.

Шаг 4. Салатные листья промываем и разрезаем на некрупные части.

Шаг 5. Также разрываем на части руколу, черри делим на половинки, авокадо режем кубиком.

Шаг 6. Все подготовленные продукты складываем в общий салатник. Заправляем это все оливковым маслом и лимонным соком, перемешиваем.

Шаг 7. Салат с креветками, авокадо, руколой и кедровыми орешками готов. Подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.

Простой салат с креветками, авокадо и апельсинами

Простой салат с креветками, авокадо и апельсинами отличается насыщенным вкусом, приятным ароматом и аппетитным видом. Такое несложное в исполнении блюдо послужит оригинальным легким ужином или перекусом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 300 гр.

Авокадо – 1 шт.

Апельсин – 0,5 шт.

Яблоко – 0,5 шт.

Орехи кедровые – 2 ч.л.

Соус бальзамический – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Креветки заранее размораживаем и отвариваем в кипящей подсоленной воде около двух минут.

Шаг 3. Далее продукт отбрасываем на дуршлаг и даем ему остыть.

Шаг 4. Остывшие креветки очищаем от панциря и обязательно удаляем пищевод.

Шаг 5. Авокадо разделываем на половинки.

Шаг 6. Лодочки из кожуры оставляем для подачи.

Шаг 7. Мякоть авокадо разделываем на небольшие кубики.

Шаг 8. Очищаем апельсин и мякоть нарезаем некрупными кусочками.

Шаг 9. Промываем яблоко, очищаем его от кожуры и также режем на кусочки.

Шаг 10. Все подготовленные продукты отправляем в общий салатник. Перемешиваем содержимое и оставляем на 10 минут.

Шаг 11. Затем наши заготовки раскладываем по лодочкам из авокадо.

Шаг 12. Поливаем это бальзамическим соусом и посыпаем орешками.

Шаг 13. Простой салат с креветками, авокадо и апельсинами подавайте к столу!

Салат с авокадо, креветками и красной рыбой

Салат с авокадо, креветками и красной рыбой – это аппетитная, вкусная и привлекательная закуска для вашего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Также его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 300 гр.

Раба красная – 70 гр.

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Помидоры черри – 5 шт.

Орехи кедровые – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Размороженные креветки отвариваем в кипящей подсоленной воде около двух минут.

Шаг 3. Затем морепродукты бросаем на сито и даем им остыть.

Шаг 4. Далее креветки необходимо освободить от панциря и удалить пищевод.

Шаг 5. Авокадо разрезаем на половинки.

Шаг 6. Аккуратно извлекаем мякоть. Половинки кожуры можно оставить для подачи.

Шаг 7. Отделенную мякоть авокадо режем кубиком.

Шаг 8. Огурцы промываем, очищаем от кожуры и также некрупно нарезаем.

Шаг 9. Промытые помидоры ошпариваем и снимаем с них кожицу. Оставшуюся мякоть режем дольками.

Шаг 10. Красную рыбу разделываем на тонкие ломтики.

Шаг 11. Все подготовленные продукты складываем в общий салатник, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Далее угощение можно разложить по тарелкам или лодочкам из кожуры авокадо. Украшаем кедровыми орешками.

Шаг 12. Салат с авокадо, креветками и красной рыбой готов. Подавайте к столу!