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Салат с креветками и авокадо

На чтение: 10 минут
Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками и авокадо – это очень вкусная, полезная и привлекательная закуска, которая подойдет для легкого ужина или праздничного стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти аппетитных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Самый вкусный салат с креветками и авокадо

Самый вкусный салат с креветками и авокадо несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такое угощение порадует легким приятным вкусом и привлекательным видом. Порадуйте себя и близких!

Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты –+4 порц.

  • Креветки замороженные 500 гр.
  • Авокадо ½ шт.
  • Салат Айсберг 200 гр.
  • Помидоры 2 шт.
  • Чеснок 4 зуб.
  • Масло оливковое 2 ст.л.
  • Укроп 1 пучок
  • Соль ½ ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Сок лимонный 1 ст.л.

Шаги 20 мин.

  1. Салат с креветками и авокадо

    Как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо? Креветки очищаем от панцирей и обязательно удаляем пищевод. Если ваши креветки крупные, разрезаем их на части.

  2. Салат с креветками и авокадо

    Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем сюда кусочки чеснока. Прогреваем масло с чесноком до появления аромата.

  3. Салат с креветками и авокадо

    Затем чеснок убираем из масла и погружаем сюда креветки. Обжариваем их пару минут и солим по вкусу.

  4. Салат с креветками и авокадо

    Авокадо очищаем и разделываем на небольшие кубики.

  5. Салат с креветками и авокадо

    Также на кубики режем и помидоры.

  6. Салат с креветками и авокадо

    Некрупно нарезаем листья салата и отправляем их в глубокую миску. Сюда же отправляем креветки вместе с маслом, авокадо, помидорами и измельченным укропом. Солим, перчим и поливаем лимонным соком.

  7. Салат с креветками и авокадо

    Хорошенько перемешиваем содержимое миски.

  8. Салат с креветками и авокадо

    Самый вкусный салат с креветками и авокадо готов. Угощайтесь!

Салат с креветками, авокадо и руколой

Салат с креветками, авокадо и руколой – это невероятно вкусная и привлекательная закуска для вашего стола. Такой салат точно никого не оставит равнодушным. Его очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Креветки – 400 гр.
  • Авокадо – 80 гр.
  • Рукола – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Редис – 50 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Сельдерей – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Промываем под водой руколу и обсушиваем ее.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем на него очищенные креветки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Дополняем креветки солью, перцем и измельченным чесноком.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Обжариваем морепродукты до готовности около трех минут.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. На некрупные кусочки разделываем редис, лук и сельдерей.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Очищаем авокадо и режем на тонкие ломтики.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 8. Для заправки вымешиваем лимонный сок, оливковое масло и горчицу.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 9. В салатнике соединяем овощи, поливаем их заправкой и перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 10. На плоскую тарелку выкладываем руколу, заправленные овощи и раскладываем обжаренные креветки. Дополнительно можно посыпать продукты черным молотым перцем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 11. Салат с креветками, авокадо и руколой готов. Подавайте к столу!

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками, авокадо, помидорами черри и руколой

Салат с креветками, авокадо, помидорами черри и руколой порадует приятным легким вкусом и привлекательным видом. Такое угощение можно подавать к ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки очищенные – 250 гр.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Помидоры черри – 300 гр.
  • Рукола – 30 гр.
  • Листья салата – 80 гр.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сыр пармезан – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем чеснок и мелко рубим его ножом.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и обжариваем на нем чеснок до появления яркого аромата.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Сюда же выкладываем очищенные креветки и обжариваем пару минут.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Промываем салатные листья и руколу. Затем разрываем на части руками и выкладываем в глубокую миску.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный красный лук.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Авокадо промываем и очищаем от кожуры. Удаляем косточку.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Очищенный плод разделываем на тонкие ломтики и выкладываем в салат.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 8. Промытые помидоры черри разделываем на четвертинки и также отправляем в общую массу.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 9. Для заправки вымешиваем лимонный сок и оливковое масло.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 10. Отправляем в салатник креветки, поливаем это все заправкой.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 11. Добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 12. Салат с креветками, авокадо, помидорами черри и руколой готов. Подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном!

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками, авокадо и огурцом

Салат с креветками, авокадо и огурцом – это аппетитная, вкусная и сочная закуска для вашего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Также его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки очищенные – 250 гр.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Салат листовой – 150 гр.
  • Лук зеленый – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим ножом зеленый лук. Также измельчаем белую часть лука.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Салат промываем и обсушиваем, затем разрываем его на более мелкие кусочки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Очищаем авокадо и режем его небольшими кубиками. Свежий огурец очистить и так же измельчить.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Креветки отвариваем до готовности около двух минут и отбрасываем их на дуршлаг.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Для заправки соединяем лимонный сок, оливковое масло и черный молотый перец. Хорошенько все перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Все ингредиенты соединяем в общей тарелке, поливаем заправкой и перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Салат с креветками, авокадо и огурцом готов. Скорее пробуйте!

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками, авокадо, чесноком и майонезом

Салат с креветками, авокадо, чесноком и майонезом отличается интересным вкусом и привлекательным видом. Такое угощение можно подавать в качестве легкого ужина или в рамках праздничного меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 200 гр.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Майонез – 50 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – 15 гр.
  • Перец белый молотый – 15 гр.
  • Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Креветки размораживаем и отвариваем в кипящей воде с солью и горошинами перца. Достаточно проварить 2 минуты.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Очищаем авокадо. Лодочки из кожуры можно оставить для подачи.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Очищенный плод разделываем на небольшие кусочки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Отварные креветки отбрасываем на дуршлаг.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Остужаем морепродукты и очищаем, обязательно удаляем пищевод.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Растапливаем в сковороде сливочное масло и обжариваем на нем сперва чеснок. Далее сюда же выкладываем креветки, солим и перчим. Быстро подрумяниваем и выключаем огонь.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 8. Креветки с чесноком отправляем в миску с авокадо. Поливаем это все лимонным соком.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 9. Дополняем продукты майонезом и хорошенько перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 10. Салат с креветками, авокадо, чесноком и майонезом готов. Можно подавать к столу в формочках авокадо.

Салат с креветками и авокадо

Очень вкусный салат из креветок, авокадо и манго

Очень вкусный салат из креветок, авокадо и манго выходит невероятно сочным и привлекательным. Такая закуска разнообразит ваше меню и ярко дополнит стол. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 250 гр.
  • Авокадо – 200 гр.
  • Манго – 450 гр.
  • Рукола – 50 гр.
  • Оливковое масло – 5 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Лайм – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Чеснок – 2 зубчика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Креветки обжариваем на оливковом масле вместе с чесноком до румянца.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Для заправки соединяем оливковое масло, мед, соль, цедру лайма и лаймовый сок. Хорошенько все перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Разрезаем манго на две части и затем делаем глубокие надрезы по диагонали. Отделяем кусочки манго от кожуры.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. То же самое проделываем и с авокадо. Так мы быстро нарежем продукты кубиками.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Промываем под водой руколу и даем ей обсохнуть.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Все продукты выкладываем на удобную тарелку и поливаем заправкой.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Очень вкусный салат из креветок, авокадо и манго готов. Угощайтесь!

Салат с креветками и авокадо

Салат из креветок, кальмаров и авокадо

Салат из креветок, кальмаров и авокадо порадует интересным вкусом, питательными и полезными свойствами. Такой привлекательный салат из морепродуктов точно никого не оставит равнодушным. Для приготовления угощения берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 150 гр.
  • Авокадо – 120 гр.
  • Кальмары маринованные – 150 гр.
  • Лимон – 2 дольки.
  • Соус «Цезарь» – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество варено-замороженных креветок и размораживаем их.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Далее креветки отвариваем около 2 минут до готовности, отбрасываем на дуршлаг.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Отварные креветки очищаем от панциря. Обязательно удаляем пищевод.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Маринованные кальмары режем на небольшие кусочки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Очищаем авокадо и режем плод на небольшие кусочки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Складываем все продукты в салатник, заправляем соусом и дополняем лимонными дольками.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Салат из креветок, кальмаров и авокадо готов. Можно подавать к столу!

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками, авокадо, руколой и кедровыми орешками

Салат с креветками, авокадо, руколой и кедровыми орешками – это очень вкусное и привлекательное блюдо. Такое угощение можно подавать к ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления салата используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Креветки тигровые – 24 шт.
  • Авокадо – 260 гр.
  • Сыр пармезан – 45 гр.
  • Помидоры черри – 240 гр.
  • Орехи кедровые – 20 гр.
  • Салат айсберг – 200 гр.
  • Рукола – 60 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Салат романо – 100 гр.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сухой сковороде обжариваем кедровые орешки в течение 30 секунд.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Креветки размораживаем, очищаем и обязательно удаляем пищевод.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Разогреваем столовую ложку оливкового масла на сковороде и обжариваем на нем подготовленные креветки 2 минуты. Солим по вкусу.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Салатные листья промываем и разрезаем на некрупные части.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Также разрываем на части руколу, черри делим на половинки, авокадо режем кубиком.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Все подготовленные продукты складываем в общий салатник. Заправляем это все оливковым маслом и лимонным соком, перемешиваем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Салат с креветками, авокадо, руколой и кедровыми орешками готов. Подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.

Салат с креветками и авокадо

Простой салат с креветками, авокадо и апельсинами

Простой салат с креветками, авокадо и апельсинами отличается насыщенным вкусом, приятным ароматом и аппетитным видом. Такое несложное в исполнении блюдо послужит оригинальным легким ужином или перекусом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 300 гр.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Апельсин – 0,5 шт.
  • Яблоко – 0,5 шт.
  • Орехи кедровые – 2 ч.л.
  • Соус бальзамический – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Креветки заранее размораживаем и отвариваем в кипящей подсоленной воде около двух минут.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Далее продукт отбрасываем на дуршлаг и даем ему остыть.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Остывшие креветки очищаем от панциря и обязательно удаляем пищевод.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Авокадо разделываем на половинки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Лодочки из кожуры оставляем для подачи.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Мякоть авокадо разделываем на небольшие кубики.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 8. Очищаем апельсин и мякоть нарезаем некрупными кусочками.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 9. Промываем яблоко, очищаем его от кожуры и также режем на кусочки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 10. Все подготовленные продукты отправляем в общий салатник. Перемешиваем содержимое и оставляем на 10 минут.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 11. Затем наши заготовки раскладываем по лодочкам из авокадо.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 12. Поливаем это бальзамическим соусом и посыпаем орешками.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 13. Простой салат с креветками, авокадо и апельсинами подавайте к столу!

Салат с креветками и авокадо

Салат с авокадо, креветками и красной рыбой

Салат с авокадо, креветками и красной рыбой – это аппетитная, вкусная и привлекательная закуска для вашего стола. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Также его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 300 гр.
  • Раба красная – 70 гр.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидоры черри – 5 шт.
  • Орехи кедровые – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 2. Размороженные креветки отвариваем в кипящей подсоленной воде около двух минут.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 3. Затем морепродукты бросаем на сито и даем им остыть.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 4. Далее креветки необходимо освободить от панциря и удалить пищевод.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 5. Авокадо разрезаем на половинки.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 6. Аккуратно извлекаем мякоть. Половинки кожуры можно оставить для подачи.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 7. Отделенную мякоть авокадо режем кубиком.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 8. Огурцы промываем, очищаем от кожуры и также некрупно нарезаем.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 9. Промытые помидоры ошпариваем и снимаем с них кожицу. Оставшуюся мякоть режем дольками.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 10. Красную рыбу разделываем на тонкие ломтики.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 11. Все подготовленные продукты складываем в общий салатник, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Далее угощение можно разложить по тарелкам или лодочкам из кожуры авокадо. Украшаем кедровыми орешками.

Салат с креветками и авокадо

Шаг 12. Салат с авокадо, креветками и красной рыбой готов. Подавайте к столу!

Салат с креветками и авокадо

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