Портал про города-курорты | Perekop

Салат «Грибная поляна»: рецепт красивого и вкусного блюда к праздничному столу

На чтение: 2 минуты
Салат «Грибная поляна»: рецепт красивого и вкусного блюда к праздничному столу

Чтобы салат был вкуснее, после приготовления отправьте его на пару часов в холодильник.

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие хозяйки ищут рецепты оригинальных и вкусных блюд, которые и на столе смотрятся эффектно, и полюбятся гостям с первой пробы. Предлагаем вам попробовать приготовить салат «Грибная поляна» по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Он никого не оставит равнодушным ни видом, ни вкусом.

Салат «Грибная поляна»

Ингредиенты:

  • картофель — 2–3 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • яйца — 4 шт;
  • куриное бедро копченое — 300 гр;
  • огурцы маринованные — 150 гр;
  • сыр твердый — 100 гр;
  • грибы маринованные (опята/шампиньоны) — 350 гр;
  • укроп, лук зеленый — пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку, морковь и яйца отварить до готовности, остудить и натереть на крупную терку. Сыр натереть на мелкой терке. Куриное мясо нарезать кусочками, огурец – мелкими кубиками или тоже можно натереть на крупную терку.

Чтобы салат получился красивым, лучше сформировать его на блюде с помощью кулинарного разъемного кольца. Ставим его в центр блюда и выкладываем ингредиенты слоями: картошка, морковь, курица, огурцы, яйца, сыр. Каждый из слоев обязательно промазать майонезом. На верхний слой посыпать рубленую зелень, а по центру выложить грибы.

Отправить готовый салат на два часа в холодильник, после чего с него аккуратно снять кольцо и можно подавать на стол.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой праздничный салат с куриной грудкой, картофелем и шампиньонами.

Что будем искать? Например,Человек