Куриное филе — это мясо, которое не каждому дано приготовить. Ведь грудка совсем не жирная и ее очень легко пересушить, сделав пресной. Но если вы хотите приготовить вкуснейшее ресторанное блюдо из куриного филе, обратите внимание на этот рецепт. Мясные рулетики с зеленью и сыром получаются невероятно вкусными и красивыми, а готовить их совсем не сложно.

Этот рецепт я взяла у профессионального шеф-повара еще много лет назад. С тех пор готовлю это блюдо на каждый праздник, и, сказать по правде, нашей семье оно абсолютно не надоедает. Дело в том, что куриное филе готовится определенным образом, поэтому получается невероятно нежным и сочным. Неудивительно, что эти мясные рулетики настолько вкусны, что всегда первыми разлетаются со стола.

Мясные рулетики с зеленью и сыром: нюансы приготовления

Если хотите, чтобы мясо было ароматным, грудку лучше предварительно замариновать в приправах. И лучшими добавками для курицы считаются розмарин, базилик, шалфей, тимьян и орегано. Соль и черный перец регулируйте по вкусу. И помните, что белковые продукты при термической обработке прекрасно очищаются, поэтому мыть куриное мясо перед самой готовкой не стоит. Это лишь увеличит риск размножения опасных бактерий.

Ингредиенты

Куриное филе3 шт. Твердый сыр80 г Сливочное масло100 г Укроп по вкусу Яйцо1 шт. Панировочные сухари80 г Подсолнечное масло3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Куриное филе разрежьте вдоль на 2 части. Из трех куриных грудок должно получиться 6 кусочков. Отбейте мясо с обеих сторон молоточком. Филе посолите и поперчите с обеих сторон и отложите в сторону.Далее приготовьте начинку для рулетиков. Укроп мелко нарежьте и переложите в миску. Твердый сыр натрите на крупной терке и переложите в укроп. Перемешайте. Масло комнатной температуры условно поделите на 6 равных частей. Возьмите кусок отбитого филе и по всей длине с одной стороны смажьте его сливочным маслом. Далее выложите творожную начинку и скрутите рулеты. Каждый рулет разделите пополам (чтобы получились меньшие кусочки). В отдельной миске взбейте вилкой яйцо с щепоткой соли. Отдельно насыпьте в тарелку панировочные сухари. Противень застелите бумагой для выпечки и смажьте растительным маслом. Каждый рулетик обмакните сначала в яйцо, а затем в панировочные сухари и выложите на противень. Выпекайте блюдо в разогретой духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

К столу готовые рулетики лучше подавать горячими, так аппетитнее. Хрустящая корочка образуется за счет панировочных сухарей, однако внутри рулетики получаются очень нежные и сочные. Разнообразить такую закуску можно не только свежими овощными салатами, но и гарнирами из картофеля или риса. Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший лаваш со шпротами к новогоднему столу!