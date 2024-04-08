Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из дайкона по-корейски. Количество красного острого перца лучше регулируйте по вкусу, можно сделать салат более или менее острым. Винный уксус можно заменить на рисовый или яблочный.

Основной ингредиент: Овощи / Дайкон Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Дайкон 1 Штука (среднего размера)

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1/2 Штуки

Соевый соус 3 Ст. ложки

Винный уксус 1 Ст. ложка

Масло кунжутное 3 Ст. ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Вода 50 Миллилитров

Перец острый красный 1/2 Чайных ложки

Паприка молотая 1 Чайная ложка

Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Чеснок 2 Зубчика

Кунжут жареный 1 Чайная ложка

Лук зеленый 2 Грамма

Количество порций 2

Калорийность

40 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из дайкона по-корейски»

Подготовьте все ингредиенты.

Репчатый лук порежьте тонкими полукольцами. Посолите и добавьте немного уксуса, все перемешайте.

Морковь и дайкон очистите от кожуры, затем натрите терке для моркови по-корейски.

Соедините подготовленные овощи в глубокой миске. Добавьте измельченный зубчик чеснока.

В сотейнике с водой растворите соль и сахар, доведите до кипения. Влейте винный уксус и соевый соус, добавьте все специи.

Влейте в миску заправку и кунжутное масло. Все перемешайте, уберите в холодильник на пару часов.

Подавайте салат из дайкона по-корейски с мелко порезанным зеленым луком и жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!