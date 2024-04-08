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Салат из дайкона по-корейски

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Салат из дайкона по-корейски

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из дайкона по-корейски. Количество красного острого перца лучше регулируйте по вкусу, можно сделать салат более или менее острым. Винный уксус можно заменить на рисовый или яблочный.
Основной ингредиент: Овощи / Дайкон Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Дайкон 1 Штука (среднего размера)
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Соевый соус 3 Ст. ложки
  • Винный уксус 1 Ст. ложка
  • Масло кунжутное 3 Ст. ложки
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Вода 50 Миллилитров
  • Перец острый красный 1/2 Чайных ложки
  • Паприка молотая 1 Чайная ложка
  • Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Кунжут жареный 1 Чайная ложка
  • Лук зеленый 2 Грамма

Количество порций 2

Калорийность

40 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из дайкона по-корейски»

Салат из дайкона по-корейски

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из дайкона по-корейски

Репчатый лук порежьте тонкими полукольцами. Посолите и добавьте немного уксуса, все перемешайте.

Салат из дайкона по-корейски

Морковь и дайкон очистите от кожуры, затем натрите терке для моркови по-корейски.

Салат из дайкона по-корейски

Соедините подготовленные овощи в глубокой миске. Добавьте измельченный зубчик чеснока.

Салат из дайкона по-корейски

В сотейнике с водой растворите соль и сахар, доведите до кипения. Влейте винный уксус и соевый соус, добавьте все специи.

Салат из дайкона по-корейски

Влейте в миску заправку и кунжутное масло. Все перемешайте, уберите в холодильник на пару часов.

Салат из дайкона по-корейски

Подавайте салат из дайкона по-корейски с мелко порезанным зеленым луком и жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!

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