Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из дайкона по-корейски. Количество красного острого перца лучше регулируйте по вкусу, можно сделать салат более или менее острым. Винный уксус можно заменить на рисовый или яблочный.
Основной ингредиент: Овощи / Дайкон Блюдо: Салаты География кухни: Корейская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Дайкон 1 Штука (среднего размера)
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Винный уксус 1 Ст. ложка
- Масло кунжутное 3 Ст. ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Вода 50 Миллилитров
- Перец острый красный 1/2 Чайных ложки
- Паприка молотая 1 Чайная ложка
- Черный молотый перец 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Кунжут жареный 1 Чайная ложка
- Лук зеленый 2 Грамма
Количество порций 2
Калорийность
40 ккал
Калорийность
2 г
Белки
0 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из дайкона по-корейски»
Подготовьте все ингредиенты.
Репчатый лук порежьте тонкими полукольцами. Посолите и добавьте немного уксуса, все перемешайте.
Морковь и дайкон очистите от кожуры, затем натрите терке для моркови по-корейски.
Соедините подготовленные овощи в глубокой миске. Добавьте измельченный зубчик чеснока.
В сотейнике с водой растворите соль и сахар, доведите до кипения. Влейте винный уксус и соевый соус, добавьте все специи.
Влейте в миску заправку и кунжутное масло. Все перемешайте, уберите в холодильник на пару часов.
Подавайте салат из дайкона по-корейски с мелко порезанным зеленым луком и жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!