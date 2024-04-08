Сырники больше не готовлю. Нашла рецепт проще и вкуснее: быстрый десерт и завтрак для всей семьи

Сырники — это блюдо, которое готовят из творога, яиц, муки и сахара. Вариация способов приготовления этого блюда весьма разнообразна. Сырники могут быть как сладким блюдом, так и соленым. Также вкус сырникам способны придать разные добавки в виде орехов, фруктов и ягод.

Сырники являются источником белка, кальция и других полезных веществ. Они могут оказывать положительное влияние на здоровье человека, в том числе улучшать работу мозга, способствовать укреплению костей и суставов. Приготовим на завтрак сырники необычной формы.

Ингредиенты для сырников:

Мука — 250 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Творог — 300 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 100 г;

Ванилин — 10 г.

Приготовление сырников:

В миску с творогом разбиваем яйцо, высыпаем сахар и ванилин, перемешиваем. Просеиваем в творог муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Делим тесто на 4 равные части, формуем колобки.

Раскатываем каждый колобок в колбаску и делим ее на 4 части. Руками выравниваем колбаски, делаем форму вытянутого треугольника.

В сковороде на 150 мл растительного масла обжариваем сырники со всех трех сторон до золотистого цвета.

После обжарки можно обвалять сырники в сахаре или сахарной пудре. Получается быстрый десерт и завтрак для всей семьи.