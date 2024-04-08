Сырники больше не готовлю. Нашла рецепт проще и вкуснее: быстрый десерт и завтрак для всей семьи

Сырники — это блюдо, которое готовят из творога, яиц, муки и сахара. Вариация способов приготовления этого блюда весьма разнообразна. Сырники могут быть как сладким блюдом, так и соленым. Также вкус сырникам способны придать разные добавки в виде орехов, фруктов и ягод.
Сырники являются источником белка, кальция и других полезных веществ. Они могут оказывать положительное влияние на здоровье человека, в том числе улучшать работу мозга, способствовать укреплению костей и суставов. Приготовим на завтрак сырники необычной формы.
Ингредиенты для сырников:
- Мука — 250 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Творог — 300 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сахар — 100 г;
- Ванилин — 10 г.
Приготовление сырников:
В миску с творогом разбиваем яйцо, высыпаем сахар и ванилин, перемешиваем. Просеиваем в творог муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто.
Делим тесто на 4 равные части, формуем колобки.
Раскатываем каждый колобок в колбаску и делим ее на 4 части. Руками выравниваем колбаски, делаем форму вытянутого треугольника.
В сковороде на 150 мл растительного масла обжариваем сырники со всех трех сторон до золотистого цвета.
После обжарки можно обвалять сырники в сахаре или сахарной пудре. Получается быстрый десерт и завтрак для всей семьи.