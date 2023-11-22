Рецепт: Салат из свежей капусты с болгарским перцем — Яркие краски осени! С яблоком, луком-шалот кукурузой и болгарским перцем.

Ингредиенты:

капуста белокочанная молодая — 400 г;

огурец — 1 шт.;

перец болгарский цветной — 2 шт.;

кукуруза консервированная — полбанки;

лук-шалот — 1-2 головки;

соль — по вкусу;

масло растительное — 30 мл;

яблоко зеленое кислое — 1 шт.

Способ приготовления: Сочный, полезный витаминный салат из свежих овощей. Мы назвали салатик «Краски осени», потому что он получается очень ярким благодаря разноцветным овощам.

Белокочанную капусту нужно нашинковать соломкой и хорошенько помять руками, чтобы капуста стала мягкой и пустила сок.

Для этого салата я взяла лук-шалот, у него более мягкий вкус, чем у обычного репчатого, и нет горечи.

Лук-шалот нарезаем тонкими полукольцами.

Также у нас есть болгарский перец двух цветов, красный и зеленый, огурец и зелёное яблочко.

Болгарский перец нарезаем помельче.

Свежий небольшой огурец нарезаем мелкой соломкой.

Так же, как и огурцы, нарезаем яблоко. Важно, чтобы яблоко было кисленьким, несладким.

В завершение добавляем примерно половину банки консервированной кукурузы. Солим по вкусу, можно добавить щепотку сахара.

Заправляем салат растительным маслом, тщательно перемешиваем, даём ему настояться минут пять и подаём. Мне нравится просто с отварной картошечкой. Блюдо простое, без изысков, но очень вкусное и полезное!

Время приготовления: 15 мин.