Рецепт: Куриные котлеты в духовке — Сочные и нежные

Ингредиенты:

фарш куриный — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

желток — 1 шт.;

соль — 0.5 ч.л.;

куркума молотая — 0.5 ч.л.;

паприка молотая — 0.5 ч.л.;

кориандр молотый — 0.5 ч.л.

Способ приготовления: Здравствуйте, друзья! Многие из нас готовили котлеты в своей жизни и не раз. Зачастую котлетки жарят на сковороде и они не всегда полезны. Предлагаю приготовить полезные и очень вкусные котлетки в духовке. Такое блюдо будет полезное и деткам, и взрослым. Это рецепт для диетического и правильного питания. Готовить такие котлеты проще простого, а получаются нереально вкусные, сочные, мягкие, нежные и ароматные котлетки. Они абсолютно не жирные, а приготовленные в собственном соку. Подавать вкусно и с картошкой, и с гречкой, и с макаронами, и с рисом, и с булгуром. По специям можно добавить свои любимые. Обязательно попробуйте приготовить и порадовать свою семью вкусными котлетками!

Берём куриный фарш. Я использую покупной фарш из куриной грудки. Можно и самостоятельно сделать фарш из куриного филе.

Чистим головку луковицы и пару зубчиков чеснока, промываем и натираем на тёрке со средними отверстиями. Можно измельчить любым удобным для вас способом.

Соединяем в глубокой миске куриный фарш с измельчёнными луком и чесноком, а также всей выделившейся жидкостью. Добавляем куриный желток и соль. Также можно добавить свои любимые специи по вкусу.

Тщательно перемешиваем массу сначала ложкой, затем руками отбиваем фарш об стенки миски, чтоб котлетки держали форму и не разваливались.

Формируем влажными руками котлетки из полученной массы. Форму и размер выбираем на своё усмотрение. Противень застилаем пергаментом и раскладываем котлетки. Посыпаем куриные котлеты молотой паприкой, молотой куркумой и молотым кориандром. Это больше делаем для красоты и немножко для вкуса. Просто куриные котлеты, запечённые в духовке, имеют белый непривлекательный цвет. Котлетки лепили вместе с ребенком. Сынок с удовольствием готовил себе маленькие котлетки и ещё с большим удовольствием их украшал.

Запекаем куриные котлеты в нагретой духовке, включив температуру на 180 градусов, в течение 20 минут. Если котлеты совсем небольшого размера, как у меня на фото, что лепил ребенок, то запекаем их не дольше 10 минут, в противном случае пересушите. Сначала достаем котлетки маленькие из духовки, а остальные доготавливаем ещё 10 минут.

Горячие котлеты из куриного фарша снимаем с противня, немножко студим и подаём на стол с любым гарниром. Если кушать сразу котлетки, то оторваться очень сложно. Это блюдо настолько вкусное, сочное, ароматное и нежное. Моему ребенку очень понравились эти котлетки.

Рекомендую! Это вкусно и полезно!

Приятного всем аппетита!

Готовьте с удовольствием!

Время приготовления: 35 мин.