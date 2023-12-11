Салат из крабовых палочек: классический рецепт новогоднего блюда

Одним из изящных и вкусных блюд, которые всегда гостит на праздничном столе, является классический салат из крабовых палочек. Эту незаменимую классику нужно приготовить, где бы вы ни встречали Новый год.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для того чтобы полностью насладиться Новым годом, следует хорошо подготовиться и не забыть о любимых уже годами блюдах. Одним из них является салат из крабовых палочек. Ингредиенты для этого салата можно выложить пластами в салатницу и полить соусом, а можно все смешать заранее.

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Салат из крабовых палочек

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 грамм крабовых палочек;

– 100 грамм риса;

– 3 яйца;

– 1 банка кукурузы;

– 1 маленькая красная луковица;

– 200 грамм огурцов;

– укроп для декора.

Для соуса:

– 3 столовые ложки майонеза;

– 3 столовые ложки натурального йогурта;

– 1 столовая ложка сливок;

– 1 чайная ложка горчицы.

Приготовление:

Перед приготовлением салата разморозьте крабовые палочки (например, ночь в холодильнике). Очистите их от фольги и нарежьте. Отварите рис в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Выложите его на дно салатницы. Сварите вкрутую яйца, очистите их и нарежьте кубиками. Приготовьте соус, смешав ингредиенты, приправив солью и перцем. Разложите ингредиенты один за другим и сбрызните соусом, например, в таком порядке снизу: рис, нарезанный красный лук (усыпанный солью), отцеженная кукуруза, огурец (очищенный и нарезанный), редис, яйца, крабовые палочки. Полейте соусом и украсьте укропом.

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