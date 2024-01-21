Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

Лаваш — это очень древнее блюдо, его готовили вавилоняне, шумеры, египтяне, ассирийцы и персы. Первые упоминания о тонких пресных лепешках появились у жителей Вавилона. В это же время люди стали изобретать ручные мельницы и ступки. Вероятно, при новом способе обработки зерна в муку и появилась лепешка.
Поразительно, но способы приготовления лепешек у персов схожи с тем, как создаются лаваши сегодня на Кавказе и в ряде других стран. Для жителей Армении, Грузии и Кавказа лаваш имеет особое значение. Это блюдо традиционное и национальное.
Расскажем, как из лаваша сделать сытные мясные рулетики.
Ингредиенты рулетиков из лаваша:
- Куриные филе — 2 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Растительное масло — 40 мл;
- Лаваш — 3 шт.;
- Сливочное масло;
- Помидор — 4 шт.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Вода — 200 мл;
- Базилик — 4 листья.
Приготовление рулетиков из лаваша:
Нарезаем мелко филе, а также луковицу. Солим филе, смешиваем с луком, вливаем растительное масло и перемешиваем.
Нарезаем на 4 пласта 3 сложенных вместе листа лаваша. Должны получиться вытянутые прямоугольники. На край каждого пласта кладем начинку, заворачиваем внутрь, загибая при этом края.
В сковороде на растительном масле обжариваем рулетики до золотистой корочки со всех сторон. Нарезаем мелко вторую луковицу, в сковороде на растительном и сливочном масле обжариваем до легкого золотистого цвета.
Нарезаем мелким кубиком помидоры, кладем к жареному луку. Высыпаем туда же соль и черный перец по вкусу, паприку. Заливаем смесь водой и перемешиваем.
Выкладываем в томатный соус рулетики, накрываем крышкой.
Тушим рулеты на среднем огне 20 минут. Посыпаем нашинкованным базиликом.
При подаче рулеты стоит смазать соусом, в котором они готовились.
Получается сочное блюдо из лаваша с мясом.