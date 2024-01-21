Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

Лаваш — это очень древнее блюдо, его готовили вавилоняне, шумеры, египтяне, ассирийцы и персы. Первые упоминания о тонких пресных лепешках появились у жителей Вавилона. В это же время люди стали изобретать ручные мельницы и ступки. Вероятно, при новом способе обработки зерна в муку и появилась лепешка.

Поразительно, но способы приготовления лепешек у персов схожи с тем, как создаются лаваши сегодня на Кавказе и в ряде других стран. Для жителей Армении, Грузии и Кавказа лаваш имеет особое значение. Это блюдо традиционное и национальное.

Расскажем, как из лаваша сделать сытные мясные рулетики.

Ингредиенты рулетиков из лаваша:

Куриные филе — 2 шт.;

Лук — 2 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Растительное масло — 40 мл;

Лаваш — 3 шт.;

Сливочное масло;

Помидор — 4 шт.;

Паприка — 1 ч.л.;

Вода — 200 мл;

Базилик — 4 листья.

Приготовление рулетиков из лаваша:

Нарезаем мелко филе, а также луковицу. Солим филе, смешиваем с луком, вливаем растительное масло и перемешиваем.

Нарезаем на 4 пласта 3 сложенных вместе листа лаваша. Должны получиться вытянутые прямоугольники. На край каждого пласта кладем начинку, заворачиваем внутрь, загибая при этом края.

В сковороде на растительном масле обжариваем рулетики до золотистой корочки со всех сторон. Нарезаем мелко вторую луковицу, в сковороде на растительном и сливочном масле обжариваем до легкого золотистого цвета.

Нарезаем мелким кубиком помидоры, кладем к жареному луку. Высыпаем туда же соль и черный перец по вкусу, паприку. Заливаем смесь водой и перемешиваем.

Выкладываем в томатный соус рулетики, накрываем крышкой.

Тушим рулеты на среднем огне 20 минут. Посыпаем нашинкованным базиликом.

При подаче рулеты стоит смазать соусом, в котором они готовились.

Получается сочное блюдо из лаваша с мясом.