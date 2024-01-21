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Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

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Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

Лаваш — это очень древнее блюдо, его готовили вавилоняне, шумеры, египтяне, ассирийцы и персы. Первые упоминания о тонких пресных лепешках появились у жителей Вавилона. В это же время люди стали изобретать ручные мельницы и ступки. Вероятно, при новом способе обработки зерна в муку и появилась лепешка.

Поразительно, но способы приготовления лепешек у персов схожи с тем, как создаются лаваши сегодня на Кавказе и в ряде других стран. Для жителей Армении, Грузии и Кавказа лаваш имеет особое значение. Это блюдо традиционное и национальное.

Расскажем, как из лаваша сделать сытные мясные рулетики.

Ингредиенты рулетиков из лаваша:

  • Куриные филе — 2 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Растительное масло — 40 мл;
  • Лаваш — 3 шт.;
  • Сливочное масло;
  • Помидор — 4 шт.;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Вода — 200 мл;
  • Базилик — 4 листья.

Приготовление рулетиков из лаваша:

Нарезаем мелко филе, а также луковицу. Солим филе, смешиваем с луком, вливаем растительное масло и перемешиваем.

Нарезаем на 4 пласта 3 сложенных вместе листа лаваша. Должны получиться вытянутые прямоугольники. На край каждого пласта кладем начинку, заворачиваем внутрь, загибая при этом края.

Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

В сковороде на растительном масле обжариваем рулетики до золотистой корочки со всех сторон. Нарезаем мелко вторую луковицу, в сковороде на растительном и сливочном масле обжариваем до легкого золотистого цвета.

Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

Нарезаем мелким кубиком помидоры, кладем к жареному луку. Высыпаем туда же соль и черный перец по вкусу, паприку. Заливаем смесь водой и перемешиваем.

Выкладываем в томатный соус рулетики, накрываем крышкой.

Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

Тушим рулеты на среднем огне 20 минут. Посыпаем нашинкованным базиликом.

Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

При подаче рулеты стоит смазать соусом, в котором они готовились.

Если есть лаваш, то всегда готовлю только так. Вкусный обед или ужин: сочное блюдо из лаваша с мясом

Получается сочное блюдо из лаваша с мясом.

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