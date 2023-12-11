Вкус детства: рецепт эклеров с заварным кремом (видео)

Такое угощение на столе долго не задержится!

Эклеры – французский десерт, которые многие любят с детства. Предлагаем вспомнить их потрясающий вкус и приготовить эту вкуснятину из заварного теста с начинкой по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян

Эклеры

Ингредиенты:

Для теста:

вода – 200 мл;

сливочное масло – 100 гр;

мука – 200 гр;

яйца крупные – 5-6 шт.

Для заварного крема:

сахар – 1 стакан;

яйцо – 1 шт;

мука – 1 ст. л;

молоко – 200 мл;

сливочное масло – 100 гр;

ванилин.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. В кипящую воду добавить масло, довести до кипения, добавить муку и быстро перемешивать до образования однородной массы. Снять с плиты и по одному добавить яйца, постоянно перемешивая. Необходимо 5 яиц, но если тесто получилось не очень мягкое, можно добавить еще одно.

На противне сформировать эклеры и отправить в духовку, разогретую до 220 градусов, и выпекать до готовности. Из указанного количества ингредиентов получается приблизительно 21-22 эклера. Их можно сделать поменьше, как профитроль, тогда количество будет больше. Когда они разрумянятся, нужно выключить духовку и оставить эклеры подсушится еще на 3-4 минуты. Благодаря этому они после того, как остынут, то не осядут и сохранят пышную, красивую форму.

Теперь готовим крем. Яйцо взбить с сахаром, добавить муку и в эту смесь влить подогретое молоко. Варить, постоянно помешивая до загустения. Крем не должен быть жидким. Когда начнут образовываться пузырьки, снять крем с плиты, дать остыть и добавить мягкое масло и ванилин.

Надрезать остывшие эклеры сбоку и заполнить кремом. При подаче посыпать сахарной пудрой.

Ранее Фокус писал, как приготовить творожные эклеры.