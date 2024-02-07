Описание приготовления:
Помимо помидоров и огурцов добавим в салат лук и чеснок, для придания характерного аромата и вкуса салату. Хранить заготовку можно в погребе или кладовой, подойдет любое темное и прохладное место. Подавать такой салат к столу можно с любыми основными блюдами, мясом, птицей, рыбой. Также салатик можно просто подать с жареной картошкой или любой кашей. Обязательно возьмите рецепт на заметку, уверенна, вам понравится результат! Из указанного количества ингредиентов получается одна банка салата объемом 500 мл.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Помидор Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 3 Штуки
- Огурец 3 Штуки (небольшого размера)
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Уксус 9% 20 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Чайная ложка
- Перец черный горошком 8 Штук
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 1
Калорийность
68 ккал
Калорийность
0 г
Белки
5 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из огурцов и помидоров на зиму»
Подготовьте все ингредиенты для нашей заготовки.
Помидоры вымойте и просушите, удалите хвостики. После нарежьте томаты крупными дольками.
Огурцы вымойте и просушите, после удалите хвостики и нарежьте огурцы кружочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок очистите и нарежьте пластинами.
Все подготовленные овощи переложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар, масло, перец горошком. Оставьте салат на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.
Переставьте кастрюлю на огонь и варите салат 15 минут на небольшом огне, иногда помешивая овощи. В самом конце добавьте в салат уксус и снимите кастрюлю с огня.
Банку тщательно вымойте и простерилизуйте удобным способом, крышку проварите 10 минут. После переложите в банку салат.
Затяните герметично банку крышкой. Оставьте банку остывать на 8-10 часов, после уберите заготовку в прохладное место. Вот и все, салат готов!
Удачных заготовок!