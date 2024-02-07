Описание приготовления:

Помимо помидоров и огурцов добавим в салат лук и чеснок, для придания характерного аромата и вкуса салату. Хранить заготовку можно в погребе или кладовой, подойдет любое темное и прохладное место. Подавать такой салат к столу можно с любыми основными блюдами, мясом, птицей, рыбой. Также салатик можно просто подать с жареной картошкой или любой кашей. Обязательно возьмите рецепт на заметку, уверенна, вам понравится результат! Из указанного количества ингредиентов получается одна банка салата объемом 500 мл.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидор 3 Штуки

Огурец 3 Штуки (небольшого размера)

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 50 Миллилитров

Уксус 9% 20 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1 Чайная ложка

Перец черный горошком 8 Штук

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 1

Калорийность

68 ккал

Калорийность

0 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из огурцов и помидоров на зиму»

Подготовьте все ингредиенты для нашей заготовки.

Помидоры вымойте и просушите, удалите хвостики. После нарежьте томаты крупными дольками.

Огурцы вымойте и просушите, после удалите хвостики и нарежьте огурцы кружочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Чеснок очистите и нарежьте пластинами.

Все подготовленные овощи переложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар, масло, перец горошком. Оставьте салат на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.

Переставьте кастрюлю на огонь и варите салат 15 минут на небольшом огне, иногда помешивая овощи. В самом конце добавьте в салат уксус и снимите кастрюлю с огня.

Банку тщательно вымойте и простерилизуйте удобным способом, крышку проварите 10 минут. После переложите в банку салат.

Затяните герметично банку крышкой. Оставьте банку остывать на 8-10 часов, после уберите заготовку в прохладное место. Вот и все, салат готов!

Удачных заготовок!