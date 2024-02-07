ГлавнаяРецептыПопробуйте что-то новое: оригинальный рецепт салата с курицей, лапшой и апельсином Попробуйте что-то новое: оригинальный рецепт салата с курицей, лапшой и апельсином На чтение: 2 минуты Быстрые салаты с курочкой – это всегда идеальная опция для вкусного перекуса или ужина. Невероятный вкус без затраты времени покоряет с первой же попытки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их во вкусный перекус или ужин. Легкость салата, питательность курочки и яркие апельсиновые нотки – что может быть вкуснее? Интересно Нужно ли собирать пену с бульона: какое важное знание о мясе решит все Рецепт быстрого салата с курочкой Время: 20 минут Порций: 4 Замечательный ужин / Фото ВВС Food Ингредиенты: – 200 грамм рисовой лапши; – 60 грамм арахисового масла; – 2 чайные ложки соевого соуса; – 1 столовая ложка сладкого соуса чили; – 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного); – 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый); – цедра и сок 1 апельсина; – 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки); – 1 натертая морковь; – половина огурца (мелко нарезанного); – 4 измельченные луковицы; – 1 красный перец (мелко нарезанный); – несколько листьев салата (измельченных); – столовая ложка поджаренных семян кунжута; – 2 лайма (разрезанные пополам). Приготовление: Лапшу заливайте кипятком и отставьте на 10 минут, периодически помешивая. В миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте. Добавьте к соусу 2 – 3 столовые ложки теплой воды и взбейте до однородности. Всыпьте курицу и тщательно перемешайте, чтобы мясо хорошо покрылось соусом. В большой миске соедините морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавьте курицу с соусом и все хорошо перемешайте. Лапшу выложите на 4 тарелки, покройте салатом, посыпьте красным перцем и кунжутом. Подавайте с половинками лайма. Это важно знать: сколько времени нужно варить пельмени. Поделитесь с друзьями