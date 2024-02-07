Попробуйте что-то новое: оригинальный рецепт салата с курицей, лапшой и апельсином

Быстрые салаты с курочкой – это всегда идеальная опция для вкусного перекуса или ужина. Невероятный вкус без затраты времени покоряет с первой же попытки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их во вкусный перекус или ужин. Легкость салата, питательность курочки и яркие апельсиновые нотки – что может быть вкуснее?

Интересно Нужно ли собирать пену с бульона: какое важное знание о мясе решит все

Рецепт быстрого салата с курочкой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Замечательный ужин / Фото ВВС Food

Ингредиенты:

– 200 грамм рисовой лапши;

– 60 грамм арахисового масла;

– 2 чайные ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка сладкого соуса чили;

– 2 зубчика чеснока (мелко нарезанного);

– 1 маленький кусочек корня имбиря (натертый);

– цедра и сок 1 апельсина;

– 300 грамм курочки (нарезанной на кусочки);

– 1 натертая морковь;

– половина огурца (мелко нарезанного);

– 4 измельченные луковицы;

– 1 красный перец (мелко нарезанный);

– несколько листьев салата (измельченных);

– столовая ложка поджаренных семян кунжута;

– 2 лайма (разрезанные пополам).

Приготовление:

Лапшу заливайте кипятком и отставьте на 10 минут, периодически помешивая. В миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте. Добавьте к соусу 2 – 3 столовые ложки теплой воды и взбейте до однородности. Всыпьте курицу и тщательно перемешайте, чтобы мясо хорошо покрылось соусом. В большой миске соедините морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавьте курицу с соусом и все хорошо перемешайте. Лапшу выложите на 4 тарелки, покройте салатом, посыпьте красным перцем и кунжутом. Подавайте с половинками лайма.

Это важно знать: сколько времени нужно варить пельмени.