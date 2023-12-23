ГлавнаяРецептыМожно ли есть рыбу на Сочельник: узнайте, каким блюдом обогатить праздничный стол Можно ли есть рыбу на Сочельник: узнайте, каким блюдом обогатить праздничный стол На чтение: 1 минута Традиционно на Сочельник подают постные блюда. На праздничном столе может быть и рыба. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Потому ее смело можно готовить. В частности, 24 Канал предлагает воспользоваться этим проверенным рецептом вкусной рыбы с помидорами. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт белой рыбы с помидорами Время: 45 минут Порции: 3 Ингредиенты: – 500 граммов трески; – 500 граммов помидоров черри; – имбирь; – перец чили; – два зубчика чеснока; – 100 миллилитров кокосового молока; – соль; – черный молотый перец; – свежий базилик. Приготовление: Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты. Добавьте помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут. Влейте кокосовое молоко и насыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки. Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте под крышкой 8 – 9 минут. Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целиком. Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты. Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листики базилика и подавайте. Понравился рецепт? Воспользуйтесь старой переписью красного борща с ушками. Начинок там две – с селедкой и с грибами. Поделитесь с друзьями