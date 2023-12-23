Можно ли есть рыбу на Сочельник: узнайте, каким блюдом обогатить праздничный стол

Традиционно на Сочельник подают постные блюда. На праздничном столе может быть и рыба.

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Потому ее смело можно готовить. В частности, 24 Канал предлагает воспользоваться этим проверенным рецептом вкусной рыбы с помидорами.

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Рецепт белой рыбы с помидорами

Время: 45 минут

45 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 500 граммов трески;

– 500 граммов помидоров черри;

– имбирь;

– перец чили;

– два зубчика чеснока;

– 100 миллилитров кокосового молока;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежий базилик.

Приготовление:

Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты. Добавьте помидоры и тушите в течение 5 – 7 минут. Влейте кокосовое молоко и насыпьте специи. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки. Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте под крышкой 8 – 9 минут. Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целиком. Перемешайте соус и тушите еще 1 – 2 минуты. Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листики базилика и подавайте.

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