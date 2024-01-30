Описание приготовления:

Многие путают рисовую лапшу и фунчозу, но это совершенно разные виды. Фунчоза — это крахмальная лапша, а рисовая сделана из рисовой муки. Приготовление лапши разное, поэтому готовьте согласно инструкции на упаковке. Креветки лучше всего взять неочищенные, они вкуснее. Салату лучше всего дать постоять немного, чтобы продукты пропитались и объединились.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Лапша Блюдо: Салаты География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Лапша рисовая 200 Грамм

Креветки 250 Грамм

Перец болгарский 1 Штука (красный)

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Соевый соус 3 Ст. ложки

Чили По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

160 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из рисовой лапши с креветками»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с рисовой лапшой и креветками. Креветки отварите, откиньте на сито, остудите и очистите от чешуи кишечника.

Отварите лапшу в кипящей соленой воде согласно инструкции, откиньте на сито и хорошо промойте, дайте воде стечь.

В чашке смешайте растительное масло, соевый соус, измельченный чеснок, чили и нарезанную зелень, перемешайте.

Лапшу выложите в салатник и добавьте заправку, перемешайте.

Перец болгарский порежьте соломкой и добавьте в салат, перемешайте.

Добавьте отварные креветки, перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!