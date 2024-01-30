Описание приготовления:
Многие путают рисовую лапшу и фунчозу, но это совершенно разные виды. Фунчоза — это крахмальная лапша, а рисовая сделана из рисовой муки. Приготовление лапши разное, поэтому готовьте согласно инструкции на упаковке. Креветки лучше всего взять неочищенные, они вкуснее. Салату лучше всего дать постоять немного, чтобы продукты пропитались и объединились.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Лапша Блюдо: Салаты География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Лапша рисовая 200 Грамм
- Креветки 250 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука (красный)
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Чили По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
160 ккал
Калорийность
2 г
Белки
9 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из рисовой лапши с креветками»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с рисовой лапшой и креветками. Креветки отварите, откиньте на сито, остудите и очистите от чешуи кишечника.
Отварите лапшу в кипящей соленой воде согласно инструкции, откиньте на сито и хорошо промойте, дайте воде стечь.
В чашке смешайте растительное масло, соевый соус, измельченный чеснок, чили и нарезанную зелень, перемешайте.
Лапшу выложите в салатник и добавьте заправку, перемешайте.
Перец болгарский порежьте соломкой и добавьте в салат, перемешайте.
Добавьте отварные креветки, перемешайте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!