Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с сельдереем, морковью и изюмом. В заправке можно менять пропорции лимонного сока и масла по вкусу. Салат хорошо подойдет для разгрузочного дня и понравится тем, кто придерживается здорового питания.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Сельдерей Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 150 Грамм
- Сельдерей корневой 120 Грамм
- Изюм 15 Грамм
- Кинза 5 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Острый молотый перец 2 Щепотки
- Острый молотый перец 2 Щепотки
- Масло оливковое 20 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
- Яблоко 1/2 Штуки
- Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
Количество порций 1
Калорийность
96 ккал
Калорийность
0 г
Белки
4 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с морковью, сельдереем и изюмом»
Подготовьте все ингредиенты.
Изюм залейте теплой водой и оставьте на 5-10 минут.
Очистите от кожуры морковь и корень сельдерея. Яблоко тоже очистите от кожуры и вырежьте сердцевину.
Натрите подготовленные ингредиенты на терке. Я использую терку для моркови по-корейски.
Переложите подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте в салат мелко порубленную кинзу и изюм.
Для заправки смешайте мед, оливковое масло и свежевыжатый лимонный сок. Добавьте щепотку соли, острый молотый и черный перец.
Заправьте салат и перемешайте. Дайте постоять 10 минут в холодильнике, чтобы он пустил сок. Затем салат можно подавать к столу.
Салат с сельдереем, морковью и изюмом готов, приятного вам аппетита!