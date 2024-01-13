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Салат с морковью, сельдереем и изюмом

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Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с сельдереем, морковью и изюмом. В заправке можно менять пропорции лимонного сока и масла по вкусу. Салат хорошо подойдет для разгрузочного дня и понравится тем, кто придерживается здорового питания.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Сельдерей Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 150 Грамм
  • Сельдерей корневой 120 Грамм
  • Изюм 15 Грамм
  • Кинза 5 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Острый молотый перец 2 Щепотки
  • Острый молотый перец 2 Щепотки
  • Масло оливковое 20 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Яблоко 1/2 Штуки
  • Мед 1 Ст. ложка (жидкий)

Количество порций 1

Калорийность

96 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с морковью, сельдереем и изюмом»

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Подготовьте все ингредиенты.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Изюм залейте теплой водой и оставьте на 5-10 минут.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Очистите от кожуры морковь и корень сельдерея. Яблоко тоже очистите от кожуры и вырежьте сердцевину.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Натрите подготовленные ингредиенты на терке. Я использую терку для моркови по-корейски.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Переложите подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте в салат мелко порубленную кинзу и изюм.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Для заправки смешайте мед, оливковое масло и свежевыжатый лимонный сок. Добавьте щепотку соли, острый молотый и черный перец.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Заправьте салат и перемешайте. Дайте постоять 10 минут в холодильнике, чтобы он пустил сок. Затем салат можно подавать к столу.

Салат с морковью, сельдереем и изюмом

Салат с сельдереем, морковью и изюмом готов, приятного вам аппетита!

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