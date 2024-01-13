Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с сельдереем, морковью и изюмом. В заправке можно менять пропорции лимонного сока и масла по вкусу. Салат хорошо подойдет для разгрузочного дня и понравится тем, кто придерживается здорового питания.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Сельдерей Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Морковь 150 Грамм

Сельдерей корневой 120 Грамм

Изюм 15 Грамм

Кинза 5 Грамм

Соль 1 Щепотка

Острый молотый перец 2 Щепотки

Острый молотый перец 2 Щепотки

Масло оливковое 20 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Яблоко 1/2 Штуки

Мед 1 Ст. ложка (жидкий)

Количество порций 1

Калорийность

96 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с морковью, сельдереем и изюмом»

Подготовьте все ингредиенты.

Изюм залейте теплой водой и оставьте на 5-10 минут.

Очистите от кожуры морковь и корень сельдерея. Яблоко тоже очистите от кожуры и вырежьте сердцевину.

Натрите подготовленные ингредиенты на терке. Я использую терку для моркови по-корейски.

Переложите подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте в салат мелко порубленную кинзу и изюм.

Для заправки смешайте мед, оливковое масло и свежевыжатый лимонный сок. Добавьте щепотку соли, острый молотый и черный перец.

Заправьте салат и перемешайте. Дайте постоять 10 минут в холодильнике, чтобы он пустил сок. Затем салат можно подавать к столу.

Салат с сельдереем, морковью и изюмом готов, приятного вам аппетита!