Гастроэнтеролог рассказала, сколько есть сливы, чтобы избавиться от тромбов

Врач-гастроэнтеролог Елена Манило в беседе с изданием «Доктор Питер» напомнила о полезных свойствах сливы и рассказала, в каком количестве есть плоды, чтобы избавиться от болезней, продлить молодость и не отравиться.

По словам эксперта, польза сливы давно доказана. Этот плод благодаря высокому содержанию клетчатки помогает при запорах, надолго насыщает и позволяет контролировать аппетит. Слива также важна для поддержания здоровья сердца и продления молодости: антиоксиданты (витамины и бета-каротины) борются со свободными радикалами и защищают клетки от патогенных процессов. Кроме того, фрукт замедляет развитие тромбоза за счет содержания соединений кумаринов, которые обладают кроворазжижающим действием.

Ядрышки слив лучше не есть, не добавлять в домашний алкоголь и варенья, так как в них содержится вещество амигдалин: желудочный сок при взаимодействии с ним высвобождает в организме цианиды. Это может привести к серьезному отравлению и системным нарушениям.

Доктор Манило посоветовала есть в день не более 200 г сливы, то есть в среднем по 7–8 некрупных плодов. Детям фрукт разрешается вводить в рацион с 8–9 месяцев с разрешения лечащего врача.

Аллергикам, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями ЖКТ, слива противопоказана. Реакция на фрукт может быть непредсказуемой.