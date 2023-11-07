ГлавнаяРецептыЧтобы было, как со Starbucks: что нужно сделать, чтобы не испортить тыквенное латте Чтобы было, как со Starbucks: что нужно сделать, чтобы не испортить тыквенное латте На чтение: 2 минуты На первый взгляд, тыквенное латте не так уж легко сделать дома. Однако это не так – с этим простым рецептом вы получите главный напиток осенью, как в Starbucks. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт состоит из 2 частей. Сначала нужно приготовить простой тыквенный сироп, а затем – латте на его основе. Вам понравится Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками Пошаговый рецепт тыквенного латте Порции: 1 Время приготовления: 10 минут + 50 минут на сироп Для тыквенного сиропа вам понадобится: – 150 граммов сахара; – 150 миллилитров воды; – 1 чайная ложка корицы; – 3 гвоздички; – четверть чайной ложки молотого имбиря; – половина чайной ложки молотого мускатного ореха; – 150 граммов запеченной тыквы, что равно 200 граммам сырой. Ингредиенты для тыквенной латте: – 250 миллилитров цельного молока; – 30 миллилитров эспрессо; – 2 столовые ложки домашнего тыквенного сиропа; – взбитые сливки по желанию. Тыквенное латте будет иметь вкус, как в Starbucks / Фото Pixabay Приготовление: Чтобы сделать сироп, нужно очистить от кожуры 200 граммов тыквы. После этого ее необходимо нарезать кусочками и выложить на застеленный пергаментом противень. Запекайте тыкву 30 минут при температуре 180 градусов – готовый овощ должен стать мягким. Перебейте запеченную тыкву блендером в пюре. В кастрюле смешайте 150 миллилитров воды и 150 граммов сахара. Доведите смесь до кипения. Когда сахар растворится, добавьте 1 чайную ложку корицы, 3 гвоздички, четверть чайной ложки молотого имбиря, половину чайной ложки мускатного ореха и 150 граммов тыквенного пюре. Хорошо размешайте и варите еще 20 минут. Через 20 минут снимите сироп с огня. Важно сразу процедить его через марлю или мелкое сито. Перелейте сироп в чистую и сухую тару. Его можно хранить в холодильнике до 7 дней и добавлять в различные блюда – блины, пироги и так далее. Для латте заварите эспрессо, нагрейте и взбейте 250 миллилитров молока. В чашку налейте 2 столовых ложки тыквенного сиропа, сверху добавьте 30 миллилитров горячего эспрессо и перемешайте. Наполните чашку нагретым вспененным молоком на три четверти. По желанию сверху добавьте взбитые сливки и посыпьте тыквенное латте специями. Как легко вспенить молоко в домашних условиях Чтобы хорошо вспенить молоко, его нужно сначала нагреть, пока не появится легкий пар над поверхностью. Далее есть несколько вариантов развития событий: Взбейте молоко с помощью чистого френч-пресса, ритмично опуская и поднимая поршень. Смело используйте бамбуковый венчик для чая матча – им можно легко взбить молоко всего за 15 – 20 секунд. Можно использовать электрический вспениватель молока. Или же налейте теплое молоко в чистую бутылку и трясите ею, как шейкером, и уже через 20 секунд вы увидите первые пузырьки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь приготовить дома ароматный глинтвейн для прохладных вечеров. Поделитесь с друзьями