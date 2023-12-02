Салат «Неженка» с ветчиной. Минимум времени для приготовления: подойдёт для любого торжества

Слово салат появилось от древнегреческого слова соленый. Дело в том, что раньше все салаты обязательно солили. Создавались салаты в основном из зелени и лука. Поэтому соль, как заправка, приносила нотки нового вкуса в блюдо.

Салаты из зелени были дорогим блюдом из-за соли в составе. В древности добыча соли была трудоемким занятием. По этой причине позволить много соли себе могли лишь знатные особы.

Позднее салаты стали включать в себя разные овощи, фрукты, мясо и рыбу. Цена на салаты варьировалась от стоимости продуктов. До сих пор существуют весьма дорогие салаты. Например, салат с трюфелем и икрой.

Приготовим более бюджетный вкусный салат “Неженка”.

Ингредиенты для салата “Неженка”:

Ветчина — 350 г;

Огурец свежий — 350 г;

Сыр — 150 г;

Яйца вареные — 3 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез — 4 ст.л.

Приготовление салата “Неженка”:

Небольшими брусочками нарезаем свежий огурец и ветчину, выкладываем в миску. Очищенные отварные яйца натираем на крупной терке. Заранее яйца остужаем.

Выкладываем яичную массу к ветчине и огурцу. Натираем на крупной терке сыр, кладем в салат. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в салат.

Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Рекомендуется заправлять салат домашним майонезом. Так вкус салата будет более насыщенным.