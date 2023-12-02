Портал про города-курорты | Perekop

Салат «Неженка» с ветчиной. Минимум времени для приготовления: подойдёт для любого торжества

На чтение: 1 минута
Салат «Неженка» с ветчиной. Минимум времени для приготовления: подойдёт для любого торжества

Слово салат появилось от древнегреческого слова соленый. Дело в том, что раньше все салаты обязательно солили. Создавались салаты в основном из зелени и лука. Поэтому соль, как заправка, приносила нотки нового вкуса в блюдо.

Салаты из зелени были дорогим блюдом из-за соли в составе. В древности добыча соли была трудоемким занятием. По этой причине позволить много соли себе могли лишь знатные особы.

Позднее салаты стали включать в себя разные овощи, фрукты, мясо и рыбу. Цена на салаты варьировалась от стоимости продуктов. До сих пор существуют весьма дорогие салаты. Например, салат с трюфелем и икрой.

Приготовим более бюджетный вкусный салат “Неженка”.

Ингредиенты для салата “Неженка”:

  • Ветчина — 350 г;
  • Огурец свежий — 350 г;
  • Сыр — 150 г;
  • Яйца вареные — 3 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Майонез — 4 ст.л.

Приготовление салата “Неженка”:

Небольшими брусочками нарезаем свежий огурец и ветчину, выкладываем в миску. Очищенные отварные яйца натираем на крупной терке. Заранее яйца остужаем.

Выкладываем яичную массу к ветчине и огурцу. Натираем на крупной терке сыр, кладем в салат. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в салат.

Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Салат «Неженка» с ветчиной. Минимум времени для приготовления: подойдёт для любого торжества

Салат «Неженка» с ветчиной. Минимум времени для приготовления: подойдёт для любого торжества

Рекомендуется заправлять салат домашним майонезом. Так вкус салата будет более насыщенным.

Что будем искать? Например,Человек