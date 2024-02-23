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Салат «Марианна»

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Салат «Марианна»

Описание приготовления:

Основа салата — ветчина. Также добавим в салат яйцо, сыр и свежий огурец. Для пикантности и характерного вкуса добавим ко всем ингредиентам чернослив. Заправлять салат будем майонезом. Все очень просто и быстро, давайте приступать.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Ветчина 120 Грамм
  • Сыр твердый 80 Грамм
  • Огурец 70 Грамм
  • Чернослив 50 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

239 ккал

Калорийность

16 г

Белки

14 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Марианна"»

Салат "Марианна"

Подготовьте ингредиенты.

Салат "Марианна"

Свежий огурец ополосните и просушите, после нарежьте огурец небольшими полосками. Куриное яйцо сварите вкрутую — 10-12 минут. После яйцо остудите и почистите, нарежьте небольшими кубиками.

Салат "Марианна"

Переложите яйцо и огурец в салатник. Ветчину нарежьте небольшими полосками и также добавьте в салат.

Салат "Марианна"

Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке. Переложите сыр в салат.

Салат "Марианна"

Заправьте салат майонезом, соль и перец добавьте по вкусу. Также обязательно добавьте нарезанный небольшими кусочками чернослив.

Салат "Марианна"

Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

Салат "Марианна"

Приятного вам аппетита!

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