Описание приготовления:

Основа салата — ветчина. Также добавим в салат яйцо, сыр и свежий огурец. Для пикантности и характерного вкуса добавим ко всем ингредиентам чернослив. Заправлять салат будем майонезом. Все очень просто и быстро, давайте приступать.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 120 Грамм

Сыр твердый 80 Грамм

Огурец 70 Грамм

Чернослив 50 Грамм

Яйца 1 Штука

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

239 ккал

Калорийность

16 г

Белки

14 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Марианна"»

Подготовьте ингредиенты.

Свежий огурец ополосните и просушите, после нарежьте огурец небольшими полосками. Куриное яйцо сварите вкрутую — 10-12 минут. После яйцо остудите и почистите, нарежьте небольшими кубиками.

Переложите яйцо и огурец в салатник. Ветчину нарежьте небольшими полосками и также добавьте в салат.

Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке. Переложите сыр в салат.

Заправьте салат майонезом, соль и перец добавьте по вкусу. Также обязательно добавьте нарезанный небольшими кусочками чернослив.

Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

Приятного вам аппетита!