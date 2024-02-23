Описание приготовления:
Основа салата — ветчина. Также добавим в салат яйцо, сыр и свежий огурец. Для пикантности и характерного вкуса добавим ко всем ингредиентам чернослив. Заправлять салат будем майонезом. Все очень просто и быстро, давайте приступать.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Ветчина 120 Грамм
- Сыр твердый 80 Грамм
- Огурец 70 Грамм
- Чернослив 50 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
239 ккал
Калорийность
16 г
Белки
14 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Марианна"»
Подготовьте ингредиенты.
Свежий огурец ополосните и просушите, после нарежьте огурец небольшими полосками. Куриное яйцо сварите вкрутую — 10-12 минут. После яйцо остудите и почистите, нарежьте небольшими кубиками.
Переложите яйцо и огурец в салатник. Ветчину нарежьте небольшими полосками и также добавьте в салат.
Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке. Переложите сыр в салат.
Заправьте салат майонезом, соль и перец добавьте по вкусу. Также обязательно добавьте нарезанный небольшими кусочками чернослив.
Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.
Приятного вам аппетита!