ГлавнаяРецептыДаже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов Даже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов На чтение: 1 минута Вкусный пирог можно испечь даже без муки. Для этого стоит иметь всего 5 простых ингредиентов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая выпечка понравится любителям шоколада. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Стоит попробовать На аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой Рецепт шоколадного пирога с клубникой Время: 50 минут Порций: 5 Ингредиенты: – 250 граммов масла; – 250 граммов черного шоколада 70 – 75%; – 6 яиц; – 60 граммов какао; – 250 граммов сахарной пудры. Приготовление: Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму пергаментом. Просейте какао-порошок. Растопите масло и шоколад в жаропрочной миске на водяной бане, дайте остыть. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахарной пудрой в большой миске, пока они не станут бледными и не загустеют. Очень осторожно добавьте шоколадную смесь и какао-порошок. Перемешайте лопаткой. Взбейте белки в отдельной миске до образования твердых пиков. Аккуратно частями добавляйте белок в шоколадную смесь, пока тесто не станет равномерным. Вылейте в форму и выровняйте. Выпекайте 35 – 40 минут, пока пирог не потрескается. Внутри он должен быть немного влажным. Понравился рецепт? Узнайте, как испечь чрезвычайный галицкий пирог «Глаза царицы». Поделитесь с друзьями