Даже муки не надо: готовим фантастический шоколадный пирог из 5 ингредиентов

Вкусный пирог можно испечь даже без муки. Для этого стоит иметь всего 5 простых ингредиентов.

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Такая выпечка понравится любителям шоколада. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Рецепт шоколадного пирога с клубникой

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 250 граммов масла;

– 250 граммов черного шоколада 70 – 75%;

– 6 яиц;

– 60 граммов какао;

– 250 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите форму пергаментом. Просейте какао-порошок. Растопите масло и шоколад в жаропрочной миске на водяной бане, дайте остыть. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахарной пудрой в большой миске, пока они не станут бледными и не загустеют. Очень осторожно добавьте шоколадную смесь и какао-порошок. Перемешайте лопаткой. Взбейте белки в отдельной миске до образования твердых пиков. Аккуратно частями добавляйте белок в шоколадную смесь, пока тесто не станет равномерным. Вылейте в форму и выровняйте. Выпекайте 35 – 40 минут, пока пирог не потрескается. Внутри он должен быть немного влажным.

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