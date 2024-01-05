Описание приготовления:

Вариантов приготовления «Мимозы» достаточно много. По желанию вы можете менять последовательность слоёв или вид консервов, каждый раз получая новый и интересный вкус. Я буду формировать салат при помощи кулинарного кольца, но можно просто выложить его слоями в любой глубокий салатник.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза

Состав / Ингредиенты:

Картофель 2 Штуки

Тунец консервированный 1 Банка (185 грамм)

Морковь 1 Штука

Яйцо 3 Штуки

Сыр 50 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

181 ккал

Калорийность

10 г

Белки

13 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Мимоза"»

Подготовьте все ингредиенты. Картофель, морковь и яйца заранее отварите и дайте остыть. Затем натрите овощи на крупной тёрке. Яйца разделите на желтки и белки. Белки натрите на крупной тёрке, а желтки на мелкой. С тунца слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Сыр натрите на крупной тёрке.

Первым слоем выложите картофель. Посолите и смажьте майонезом.

Далее выложите рыбные консервы. Смажьте слой майонезом.

Затем идёт слой тёртого сыра. Смажьте майонезом.

На сыр выложите белки. Посолите, поперчите и смажьте майонезом.

Следующим слоем выложите морковь. Посолите и смажьте майонезом.

Завершают салат тёртые желтки. Дайте салату пропитаться пару часов, затем аккуратно извлеките кулинарное кольцо и подавайте к столу.

Салат «Мимоза» готов. Приятного аппетита!