Описание приготовления:
Вариантов приготовления «Мимозы» достаточно много. По желанию вы можете менять последовательность слоёв или вид консервов, каждый раз получая новый и интересный вкус. Я буду формировать салат при помощи кулинарного кольца, но можно просто выложить его слоями в любой глубокий салатник.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 2 Штуки
- Тунец консервированный 1 Банка (185 грамм)
- Морковь 1 Штука
- Яйцо 3 Штуки
- Сыр 50 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
181 ккал
Калорийность
10 г
Белки
13 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Мимоза"»
Подготовьте все ингредиенты. Картофель, морковь и яйца заранее отварите и дайте остыть. Затем натрите овощи на крупной тёрке. Яйца разделите на желтки и белки. Белки натрите на крупной тёрке, а желтки на мелкой. С тунца слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Сыр натрите на крупной тёрке.
Первым слоем выложите картофель. Посолите и смажьте майонезом.
Далее выложите рыбные консервы. Смажьте слой майонезом.
Затем идёт слой тёртого сыра. Смажьте майонезом.
На сыр выложите белки. Посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Следующим слоем выложите морковь. Посолите и смажьте майонезом.
Завершают салат тёртые желтки. Дайте салату пропитаться пару часов, затем аккуратно извлеките кулинарное кольцо и подавайте к столу.
Салат «Мимоза» готов. Приятного аппетита!