Лазанья классическая

Лазанья – это традиционное и невероятно вкусное блюдо итальянской кухни. Такой продукт послужит ярким обедом или ужином. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления лазаньи с фаршем в духовке с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая лазанья с фаршем в духовке

Классическая лазанья с фаршем в духовке порадует невероятно ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение можно подать к домашнему обеду, ужину или в праздники. Попробуйте приготовить популярное итальянское блюдо своими руками, по нашему простому проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+8 порц.

Листы лазаньи готовые 8 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 170 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Фарш мясной 400 гр.

Для соуса Болоньезе:

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Масло оливковое 2 ст.л.

Помидоры 1 шт.

Томатная паста 35 гр.

Вода 100 мл.

Соль по вкусу

Прованские травы 1 гр.

Для соуса бешамель:

Молоко коровье 400 мл.

Масло сливочное 25 гр.

Мука 25 гр.

Соль по вкусу

Мускатный орех ¼ ч.л.

Шаги 80 мин.

Классическая лазанья готовится очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Сперва приготовим соус болоньезе. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на оливковом масле до прозрачного состояния. К луку добавляем тертую на терке морковь и продолжаем обжаривать до мягкости. Выкладываем сюда мясной фарш, хорошенько перемешиваем и обжариваем около 10 минут. Сюда же отправляем измельченные ошпаренные помидоры без кожицы и томатную пасту. Вливаем воду и тщательно все перемешиваем. Вмешиваем в заготовку специи и продолжаем тушить на слабом огне 10 минут под крышкой. Листы для лазаньи аккуратно опускаем в емкость с кипящей водой. Бланшируем пару минут. Дальше листы аккуратно достаем из воды. Раскладываем их на полотенце, чтобы они просохли. Теперь приготовим соус бешамель. На сковороде растапливаем сливочное масло и высыпаем к нему муку. Обжариваем до легкого золотистого оттенка, помешивая. Порционно выливаем теплое молоко и хорошенько все перемешиваем до исчезновения комочков. Добавляем соль, черный молотый перец и мускатный орех. Доводим до кипения на слабом огне и варим до загустения, помешивая лопаткой. Начинаем формировать лазанью. Форму для выпекания слегка обмазываем соусом бешамель и кладем сюда два листа для лазаньи. Равномерно распределяем часть болоньезе. Обмазываем мясной слой соусом бешамель. Посыпаем все это твердым тертым сыром. Повторяем слои, пока не закончатся все ингредиенты. Последним должен идти соус бешамель и тертый сыр пармезан. Отправляем заготовку в разогретую до 180° духовку на 35 минут. Классическая лазанья с фаршем в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Лазанья с курицей в домашних условиях

Лазанья с курицей в домашних условиях – это вкусное и аппетитное блюдо в лучших традициях колоритной итальянской кухни. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к семейному ужину или праздничному столу. Для приготовления яркой лазаньи в домашних условиях берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 6 шт.

Грудка куриная – 250 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 120 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Помидор – 250 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы итальянские – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для соуса бешамель:

Масло сливочное – 2 ст.л.

Мука – 40 гр.

Молоко – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Отделяем филе от куриной грудки, дальше рубим его на мелкие кусочки или прокручиваем в мясорубке.

Шаг 3. Делаем надрезы на помидорах и заливаем их кипятком. После остужаем, очищаем от кожуры и мелко нарезаем.

Шаг 4. Мелко рубим репчатый лук, чеснок и натираем морковь. Обжариваем овощи до румянца с растительным маслом около 5-7 минут. Сюда же отправляем измельченную курицу. Жарим до изменения цвета, дополняем солью, специями, томатной пастой и помидорами. Тушим заготовку под крышкой на умеренном огне 30 минут.

Шаг 5. Теперь приготовим соус бешамель. В сковороде или кастрюле растапливаем сливочное масло и обжариваем в нем муку пару минут, постоянно помешивая. После вводим сюда молоко и продолжаем помешивать до загустения соуса около 10 минут. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 6. Начинаем формировать лазанью. Форму для выпекания обмазываем маслом и выкладываем ровным слоем здесь листы лазаньи. Дальше кладем куриный соус и соус бешамель. Повторяем слои и в конце все посыпаем тертым сыром. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Шаг 7. Лазанья с курицей в домашних условиях готова. Нарезайте на порционные кусочки и подавайте к столу!

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

Лазанья с фаршем и соусом бешамель отличается интересным вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение можно подавать как к домашнему столу, так и в рамках праздничного меню. Попробуйте приготовить яркое блюдо по нашему простому проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 210 гр.

Фарш мясной – 250 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук репчатый – 120 гр.

Помидоры, консервированные в собственном соку – 250 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для соуса бешамель:

Масло сливочное – 50 гр.

Молоко – 350 мл.

Мука – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Орех мускатный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейнике растапливаем сливочное масло и обжариваем на нем муку до легкого золотистого цвета, постоянно помешивая.

Шаг 2. В эту массу порционно выливаем молоко, продолжаем помешивать до исчезновения комочков. Добавляем соль, мускатный орех и томим до загустения.

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжариваем до мягкости репчатый лук. Добавляем к нему тертую на терке морковь и продолжаем жарить до мягкости овощей.

Шаг 4. Сдвигаем лук с морковью в сторону сковороды и выкладываем сюда мясной фарш.

Шаг 5. Обжариваем фарш с овощами около 10 минут и выкладываем сюда измельченные помидоры.

Шаг 6. Добавляем соль и перец, обжариваем еще 5-7 минут на слабом огне.

Шаг 7. Листы лазаньи отвариваем по 2-3 минуты в кипящей воде и затем достаем их.

Шаг 8. Начинаем формировать лазанью. Форму для выпекания обмазываем небольшим количеством соуса бешамель и выкладываем слой из листов лазаньи.

Шаг 9. Выкладываем слой из мясного фарша с овощами. Поливаем соусом бешамель и посыпаем небольшим количеством тертого сыра.

Шаг 10. Повторяем слои, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху обильно все посыпаем тертым сыром.

Шаг 11. Выпекаем угощение 30 минут при температуре 180°.

Шаг 12. Лазанья с фаршем и соусом бешамель готова. Подавайте к столу!

Ленивая лазанья из лаваша с фаршем

Ленивая лазанья из лаваша с фаршем – это вкусное и аппетитное блюдо с облегченным кулинарным процессом. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к семейному ужину или праздничному столу. Для приготовления лазаньи из лаваша используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 100 гр.

Фарш мясной – 0,7 кг.

Молоко – 200 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем морковку и натираем ее на терке.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до прозрачного состояния. Выкладываем сюда тертую морковь и жарим все вместе еще пару минут.

Шаг 4. Отправляем к овощам мясной фарш и обжариваем содержимое около 8 минут на умеренном огне.

Шаг 5. Приготовим соус бешамель. Растапливаем в кастрюле сливочное масло и пару минут обжариваем на нем муку, постоянно помешивая. Тонкой струей вливаем сюда горячее молоко и продолжаем помешивать. Варим на медленном огне до загустения. Добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 6. Из тонкого лаваша вырезаем пластинки по размеру, равных форме для запекания.

Шаг 7. На дно формы выливаем немного соуса и выкладываем лист лаваша. На него кладем мясную заготовку. Снова поливаем соусом и прикрываем листом лаваша. Повторяем слои.

Шаг 8. Заготовку посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 9. Ленивая лазанья из лаваша с фаршем готова. Делите на порционные кусочки и пробуйте!

Домашняя лазанья с фаршем и грибами

Домашняя лазанья с фаршем и грибами порадует невероятно ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Такое угощение можно подавать как к домашнему столу, так и в рамках праздничного меню. Попробуйте приготовить яркое блюдо по нашему простому проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 4 шт.

Грибы вешенки – 150 гр.

Фарш мясной – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Соус бешамель – 100 мл.

Соус томатный – 2 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Орех мускатный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем фарш в глубокую миску, солим и перчим.

Шаг 2. Отварные грибы вешенки режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Очищаем морковь от кожуры и натираем ее на крупной терке.

Шаг 4. Вешенки обжариваем на растительном масле.

Шаг 5. К грибам отправляем лук и морковь. Обжариваем все вместе до мягкости овощей.

Шаг 6. Сюда же выкладываем мясной фарш.

Шаг 7. Перемешиваем и дополняем заготовку томатным соусом.

Шаг 8. Тушим мясную начинку около 10 минут на небольшом огне.

Шаг 9. Листы для лазаньи опускаем в кипящую воду на 2 минуты. После достаем их.

Шаг 10. Начинаем формировать лазанью. На дно формы для запекания выкладываем немного соуса бешамель.

Шаг 11. На соус кладем подготовленные листы лазаньи.

Шаг 12. Снова поливаем листы соусом.

Шаг 13. Равномерно выкладываем мясную начинку.

Шаг 14. Поливаем небольшим количеством соуса бешамель и повторяем слои.

Шаг 15. Посыпаем заготовку тертым сыром.

Шаг 16. Отправляем угощение в разогретую до 190° духовку на 30 минут.

Шаг 17. Домашняя лазанья с фаршем и грибами готова. Подавайте к столу!

Лазанья с кабачками в духовке

Лазанья с кабачками в духовке – это интересный способ приготовления аппетитного итальянского блюда. Такое угощение порадует ярким вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Для приготовления лазаньи используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Фарш мясной – 800 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Помидоры, консервированные в собственном соку – 400 гр.

Сыр твердый – 250 гр.

Петрушка – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Для соуса бешамель:

Масло сливочное – 80 гр.

Молоко – 800 мл.

Мука – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кабачок и режем его тонкими пластинками.

Шаг 2. В сковороде обжариваем измельченный лук на растительном масле. Дальше добавляем к нему измельченную морковь и продолжаем жарить все вместе. Затем выкладываем мясной фарш и хорошенько все вымешиваем. Готовим около 7 минут.

Шаг 3. Добавляем измельченные помидоры в собственном соку. Перемешиваем и готовим 5 минут.

Шаг 4. В конце готовки добавляем измельченный чеснок, соль и перец. Также присоединяем измельченную зелень.

Шаг 5. Теперь приготовим соус бешамель. Растапливаем в кастрюле сливочное масло и обжариваем на нем муку до золотистого цвета.

Шаг 6. Тонкой струей выливаем молоко и продолжаем помешивать заготовку.

Шаг 7. Томим соус на медленном огне до загустения. Добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 8. Начинаем формировать лазанью. На дно формы для запекания выливаем немного соуса. Ровным слоем выкладываем пластинки кабачков, солим и перчим по вкусу.

Шаг 9. Выкладываем часть мясного фарша ровным слоем.

Шаг 10. Хорошенько обмазываем мясной слой соусом бешамель.

Шаг 11. Дальше снова идет слой из пластинок кабачка.

Шаг 12. Выкладываем оставшийся мясной фарш.

Шаг 13. Поливаем все это соусом.

Шаг 14. Посыпаем заготовку тертым сыром.

Шаг 15. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 16. Лазанья с кабачками в духовке готова. Подавайте аппетитное и сочное блюдо к столу!

Лазанья с фаршем и томатной пастой

Лазанья с фаршем и томатной пастой – это яркое по вкусу и питательное угощение, которое никого не оставит равнодушным и точно разнообразит ваш домашний или праздничный стол. Такое блюдо послужит отличным поводом собрать семью или друзей за одним столом. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 10 шт.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Паста томатная – 200 гр.

Вода – 200 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 2 ст.л.

Молоко – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Сыр твердый – 150 гр.

Травы итальянские – по вкусу.

Базилик сушеный – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко рубим лук и чеснок, морковь натираем на терке.

Шаг 2. Овощи обжариваем до мягкости и легкого румянца на растительном масле. Выкладываем к ним фарш, перемешиваем и обжариваем все вместе.

Шаг 3. Спустя 15 минут вливаем воду и добавляем томатную пасту. Солим и посыпаем специями по вкусу. Перемешиваем и готовим еще 15 минут на слабом огне.

Шаг 4. Приготовим соус бешамель. Для этого растапливаем сливочное масло и слегка обжариваем на нем муку. Постепенно вливаем молоко и томим соус, помешивая, до загустения. Форму для запекания обмазываем небольшим количеством полученного соуса.

Шаг 5. На соус кладем листы для лазаньи. Заранее их можно ошпарить в кипятке. Выкладываем слой из мясной заготовки.

Шаг 6. Снова выкладываем листы и обмазываем их соусом бешамель.

Шаг 7. Повторяем слои и посыпаем заготовку тертым сыром. Отправляем ее в разогретую до 180° духовку на 50 минут.

Шаг 8. Лазанья с фаршем и томатной пастой готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Лазанья с баклажанами в духовке

Лазанья с баклажанами в духовке – это оригинальный способ приготовления аппетитного итальянского блюда. Такое угощение порадует невероятной питательностью, интересным вкусом и сочностью. Для приготовления лазаньи, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Помидоры консервированные – 100 гр.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Базилик – 4 листа.

Травы прованские – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Сельдерей – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для пасты:

Мука – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Приготовим пасту для лазаньи в домашних условиях. В глубокую миску высыпаем муку и добавляем к ней соль.

Шаг 3. Вливаем оливковое масло и разбиваем куриные яйца. Замешиваем однородное тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 40 минут.

Шаг 4. Раскатываем подготовленное тесто в тонкий пласт и разрезаем его на прямоугольные полоски. Для этого можно использовать специальную кухонную машину.

Шаг 5. Баклажаны разделываем тонкими пластинками. Мелким кубиком режем лук, морковь и сельдерей.

Шаг 6. Пластинки баклажанов обжариваем до румянца с каждой стороны. Лучше всего использовать сковороду гриль.

Шаг 7. Измельченные овощи обжариваем в отдельной сковороде на растительном масле. Выкладываем к ним фарш и жарим все вместе.

Шаг 8. Добавляем сюда измельченные томаты, чеснок, базилик, соль и специи. Перемешиваем и томим до готовности фарша.

Шаг 9. В форму для запекания слоями выкладываем баклажаны, мясной фарш, листы лазаньи и натертый сыр. Повторяем слои и сверху все посыпаем сыром. Запекаем угощение 25 минут при температуре 200°.

Шаг 10. Лазанья с баклажанами в духовке готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Лазанья с курицей и грибами

Лазанья с курицей и грибами – это яркое и питательное угощение, которое никого не оставит равнодушным и украсит ваш домашний или праздничный стол. Порадуйте себя и близких ярким вкусом, с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 150 гр.

Филе куриное – 0,7 кг.

Сыр твердый – 200 гр.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Для соуса бешамель:

Молоко – 4 ст.

Масло сливочное – 120 гр.

Мука – 2,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюле растапливаем сливочное масло.

Шаг 2. Добавляем к маслу муку и обжариваем пару минут, постоянно помешивая.

Шаг 3. Сюда выливаем молоко и продолжаем вымешивать до загустения соуса.

Шаг 4. В конце добавляем соль и мускатный орех.

Шаг 5. Куриное филе прокручиваем через мясорубку.

Шаг 6. Надрезаем помидоры и заливаем их кипятком на 10 минут.

Шаг 7. В это время измельчаем репчатый лук и промытые шампиньоны.

Шаг 8. В сковороде обжариваем куриный фарш до изменения цвета.

Шаг 9. Добавляем к фаршу лук и грибы. Перемешиваем и продолжаем обжаривать до готовности всех ингредиентов.

Шаг 10. Остужаем ошпаренные помидоры и снимаем с них кожуру. Мякоть режем мелким кубиком и отправляем к грибам с курицей.

Шаг 11. Тушим содержимое под крышкой до испарения влаги. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.

Шаг 12. Форму для запекания обмазываем небольшим количеством растительного масла и соусом бешамель.

Шаг 13. Выкладываем листы для лазаньи. Предварительно их можно ошпарить в кипятке.

Шаг 14. Выкладываем слой из мясной начинки.

Шаг 15. Посыпаем небольшим количеством тертого сыра.

Шаг 16. Повторяем все слои. Последний слой будет из листов лазаньи и соуса бешамель.

Шаг 17. Посыпаем заготовку оставшимся тертым сыром.

Шаг 18. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 19. Лазанья с курицей и грибами готова. Угощайтесь!

ПП лазанья в домашних условиях

ПП лазанья в домашних условиях – это настоящая находка для тех, кто придерживается правильного питания и следит за своим здоровьем. Такое блюдо выйдет не менее вкусным и питательным, чем традиционная лазанья, но при этом порадует невысокой калорийностью. Поэтому обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 12 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Паста томатная – 1 банка.

Йогурт натуральный – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Помидоры – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сыр – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко рубим очищенный репчатый лук.

Шаг 3. Так же измельчаем зубчики чеснока.

Шаг 4. Обжариваем лук с чесноком в сковороде без масла. Можно влить немного воды.

Шаг 5. Выкладываем к овощам мясной фарш и тушим вместе до полуготовности.

Шаг 6. Добавляем сюда томатную пасту, перемешиваем и тушим еще пару минут. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 7. Мелко рубим промытые помидоры.

Шаг 8. Помидоры тушим в отдельной сковороде, добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 9. В отдельной миске взбиваем йогурт с яйцом, солью и перцем.

Шаг 10. Форму для запекания обмазываем небольшим количеством соуса из помидоров.

Шаг 11. Выкладываем на него листы лазаньи. Предварительно их можно ошпарить в кипятке.

Шаг 12. Дальше выкладываем тонкий слой из мясного фарша.

Шаг 13. Посыпаем все это небольшим количеством тертого сыра.

Шаг 14. Дальше поливаем соусом из йогурта и повторяем слои.

Шаг 15. Последним слоем должны быть листы, политые соусом из йогурта и обсыпанные сыром.

Шаг 16. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 17. ПП лазанья в домашних условиях готова. Можно пробовать!