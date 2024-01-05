Вкусно так, что пальчики оближешь: рецепт картофельной запеканки с куриными рулетиками

Даже самые обычные ингредиенты можно превратить в кулинарный шедевр. Воспользуйтесь этим простым рецептом – вы точно останетесь довольны. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попытайтесь приготовить картофельную запеканку. Сочные куриные рулетики отлично ее дополнят. Будет вкусно 10 минут – и готово: готовим классический «Днестр» – лучший праздничный рецепт Запеканка с картофелем и куриными рулетиками Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 7 картошек;

– щепотка паприки;

– сушеная зелень по вкусу;

– 3 столовых ложки масла;

– 700 граммов куриного филе;

– 100 граммов сулугуни;

– 20 граммов укропа;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки майонеза или сметаны;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Почистите картофель и порежьте его кружочками. Добавьте соль, перец, паприку, сухие травы, растительное масло и перемешайте. Сулугуни натрите на мелкую терку. Добавьте чеснок, измельченный укроп, майонез или сметану и перемешайте. Куриное филе разрежьте вдоль на 2 части. Каждую хорошо отбейте, посолите и поперчите. Положите на филе начинку и заверните рулетиками. Проткните их несколькими шпажками и нарежьте. Выложите картофель в форму для запекания. Рулетики на шпажках положите сверху. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке ориентировочно 45 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные и вкусные луковники – они имеют вкус будто с мясом.