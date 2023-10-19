Рецепт: Смузи из помидор и сельдерея — Вкусный , витаминный напиток.

Ингредиенты:

томаты — 500 гр;

сельдерей листовой — 1 пучок.;

соль — 0,3 ч.л;

мед — 1 ч.л.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Осень, организм должен запасаться витаминами, а тут ещё и томаты созрели на балконе, которые зелёными оборвали, нужно готовить.

Приготовим очень вкусное смузи .

Сельдерей я покупала на рынке, очень молодой и свежий.

Хорошо мою .

Нарезаю со стебельками, они молодые и сочные.

Готовлю помидоры. Я не шкурку снимаю, а чищу ножом, так как много нужно вырезать… дозревали на балконе.

Режу на кусочки.

Всё сразу сельдерей и помидоры загружаю в блендер. Солю по вкусу.

пробиваю блендером до однородной массы.

Добавляю мёд.

Можно пробовать, кому-то может до солить или в зависимости от кислоты помидор, добавить мёда.

Очень вкусно, можно пить через трубочку, а можно ложкой.

В холодильнике немного застынет.

Я очень люблю сельдерей, поэтому это двойное удовольствие.

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.