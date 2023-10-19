Рецепт: Смузи из помидор и сельдерея — Вкусный , витаминный напиток.

Ингредиенты:
томаты — 500 гр;
сельдерей листовой — 1 пучок.;
соль — 0,3 ч.л;
мед — 1 ч.л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Осень, организм должен запасаться витаминами, а тут ещё и томаты созрели на балконе, которые зелёными оборвали, нужно готовить.
Приготовим очень вкусное смузи .
Сельдерей я покупала на рынке, очень молодой и свежий.
Хорошо мою .
Нарезаю со стебельками, они молодые и сочные.
Готовлю помидоры. Я не шкурку снимаю, а чищу ножом, так как много нужно вырезать… дозревали на балконе.
Режу на кусочки.
Всё сразу сельдерей и помидоры загружаю в блендер. Солю по вкусу.
пробиваю блендером до однородной массы.
Добавляю мёд.
Можно пробовать, кому-то может до солить или в зависимости от кислоты помидор, добавить мёда.
Очень вкусно, можно пить через трубочку, а можно ложкой.
В холодильнике немного застынет.
Я очень люблю сельдерей, поэтому это двойное удовольствие.
Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.