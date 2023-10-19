Этот невероятно нежный тыквенный пирог без выпечки придется по вкусу не только приверженцам здорового образа жизни, постящимся и вегетарианцам, но и просто заядлым сладкоежкам. Его яркий цвет и насыщенный вкус поднимут настроение, а приготовление не займет много времени. Никто, кто его пробовал, так и не догадался, что он из тыквы, ведь она практически не чувствуется.

В таком ПП-торте доминирует нежнейший сливочно-ореховый вкус с легкой цитрусовой ноткой. Редакция «Со Вкусом» обращает ваше внимание, что в данном десерте мало калорий, он достаточно бюджетный и быстро готовится. Будьте уверены, этот пирог подойдет даже тем, кто не любит тыкву.

Почему стоит приготовить тыквенный пирог без выпечки

Если вы заботитесь о своей фигуре и семейном бюджете, стараетесь правильно и вкусно питаться, любите удивлять своих близких, но не дружите с выпечкой, то этот торт однозначно для вас! Вместо какао можете использовать кэроб (так будет полезнее). В рецепте указано коровье молоко, но его лучше заменить кокосовым или миндальным.

Ингредиенты

Тыква400 г Грецкие орехи100 г Тыквенные семечки100 г Финики100 г Кокосовое масло2 ст. л. Какао-порошок2 ст. л. Молоко100 г Лимонный сок60 мл Лимонная цедра1 ч. л. Мёд4 ст. л. Агар-агар8 г Кокосовая стружка по вкусу

Приготовление

Предварительно промойте орехи с тыквенными семечками и замочите их в воде на несколько часов. Как вариант, можете залить их кипятком на 15 минут. Если финики оказались жесткими, то их также нужно залить горячей водой, а затем очистить от косточек. Кокосовое масло растопите и вылейте в блендер. Добавьте орехи, семечки, финики и какао. Можете не сильно измельчать, чтобы чувствовались небольшие кусочки, но это дело вкуса, можно перемолоть и до однородности. Застелите пергаментом разъемную форму вместе с бортиками. Выложите туда массу и сформируйте корж. Тщательно утрамбуйте. Уберите заготовку в морозилку и приступайте к готовке крема. Выложите в блендер предварительно отваренную тыкву, лимонную цедру, кокосовую стружку и мёд. Влейте лимонный сок и мёд. Всё тщательно измельчите до состояния нежного пюре. По консистенции крем получится как густая сметана. Если вам густовато, можете добавить еще немного молока. Отрегулируйте кислоту и сладость по своему вкусу. Переложите крем в кастрюльку и добавьте агар-агар. Доведите смесь до кипения и варите ее на слабом огне ровно 2 минуты. Приступайте к сборке. Действовать нужно быстро, ведь агар быстро застывает даже при комнатной температуре. Достаньте корж из морозилки и вылейте сверху тыквенный крем. Далее разровняйте всё лопаткой. Оставьте десерт на столе до полного остывания, затем уберите в холодильник минимум на полчаса.

И напоследок: достаньте готовый тыквенный торт из формы и залейте его белым растопленным шоколадом (по желанию). В качестве украшения также можно использовать кокосовую стружку или измельченную халву. Ранее мы писали о том, что нужно успеть сделать осенью.