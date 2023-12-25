Салат «Новогодний»: пошаговый рецепт приготовления (видео)

Чтобы салат был более сочным, лучше подержать его недолго в холодильнике.
Сочетания куриного мяса, зерен граната и чернослива дает потрясающий вкус. Салат из таких ингредиентов станет хитом любого праздничного стола. Приготовить его очень легко, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Кристины Азизян.
Новогодний салат
Ингредиенты:
- отварное куриное филе (или филе бедра) — 300–400 гр;
- чернослив — 160–180 гр;
- грецкие орехи — 50 гр;
- зерна 1 граната;
- яйца отварные — 2 шт (добавлять по желанию);
- соль, черный молотый перец,
- майонез (лучше домашний) — 2–3 ст. л. (можно также взять майонез и сметану).
Способ приготовления:
Орехи слегка порубить. Куриное филе порезать кубиками или соломкой. Чернослив залить кипятком, слить воду, высушить от лишней влаги на бумажном полотенце и порезать кусочками.
В глубокой миске смешать зерна граната, мясо, орехи, порезанные кубиками яйца, чернослив. Все посолить, поперчить, заправить и хорошо перемешать.
Если хотите, чтобы салат был более сочным, подержите его недолго в холодильнике.
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