Салат «Одуванчик» с красной рыбой

В наше время трудно кого-то удивить классической «Мимозой». На прошлых выходных, на праздновании дня рождения свекрови, сделала этот салат немного по-другому. Гостям понравилось, а кума даже подсказала идею, как его полностью преобразить. Только из ее списка ингредиентов получается уже не традиционная советская закуска, а полноценный салат «Одуванчик».

Рецепт этого нежного салата с красной рыбой я знаю давно. Он отличается нежным вкусом и простотой в приготовлении. А если есть лишнее время, можно сделать соответствующий декор: одуванчики из желтка и луковых перьев. Такая закуска станет настоящим украшением вашего праздничного стола!

Как приготовить салат «Одуванчик»

Список продуктов для этого салата довольно скромный, учитывая то, что готовлю я его в основном на праздники. Единственное, с чем придется заморочиться, — домашний майонез. Но, поверьте, с заправкой, приготовленной своими руками, закуска получается намного вкуснее. Держите ссылку на рецепт, если хотите попробовать!

Ингредиенты

Картофель4 шт. Яйцо3 шт. Лук1 шт. Лосось170 г Твердый сыр150 г Майонез по вкусу Соль по вкусу

Приготовление

Картошку отварите до готовности в слегка подсоленной воде. Остудите ее и очистите, натрите на средней терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков. Яичные белки и твердый сыр натрите на средней терке, а желтки — на мелкой. Кстати, вместо твердого сыра можете взять плавленый. Только его перед обработкой нужно слегка заморозить для удобства. Лук и рыбу порежьте мелким кубиком. При желании лук можете предварительно замариновать в уксусе с сахаром и лимонным соком. Майонез переместите в пакет, сделайте маленький прокол.Собираем салат! Первым слоем выложите и разровняйте картошку. Ее, как и каждый следующий слой, покройте тонкой сеточкой из майонеза. Далей выкладывайте продукты по очереди: лук, рыба, сыр, белки и желтки.

Как я уже успела отметить, из желтков можно сформировать одуванчики. Дополните картинку измельченной зеленью. Этим творением не налюбоваться… Если понравился рецепт, обязательно сохраните его!